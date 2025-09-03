США скасовують для Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. дозвіл на вільне постачання обладнання до її заводу в Нанкіні, що ускладнить роботу в Китаї. Статус «перевіреного користувача», завдяки якому імпорт американського обладнання здійснювався без окремого дозволу, буде анульовано з 31 грудня. Про це пише The Wall Street Journal 3 вересня.

Деталі

TSMC оцінює ситуацію та веде переговори з урядом США, щоб забезпечити безперебійну роботу заводу.

Аналітики вважають, що вплив на прибутки TSMC буде мінімальним, адже Нанкінський завод становить лише 3% потужності компанії та виробляє дешевші чипи. TSMC може перенаправити обладнання з Японії до Нанкіна для створення запасів.

Обмеження стосуватимуться також Samsung і SK Hynix, дозволи яких скасують з 31 грудня. Компанії муситимуть отримувати ліцензії для експорту технологій, що ускладнить їхню роботу в Китаї. США видаватимуть ліцензії для підтримки наявних заводів, але не для розширення чи модернізації.

Акції TSMC на американському ринку впали на 1,1%, а на тайванському – вирівнялися після падіння на 1,3%.

Контекст

Ці кроки обмежать доступ Китаю до іноземних мікрочипів, що може сприяти розвитку місцевих виробників. Аналітики попереджають, що тиск США може прискорити самодостатність Китаю в цій сфері.

З 2022 року США вводять обмеження на експорт передових ШІ-чипів до Китаю, щоб загальмувати його військову модернізацію. Китай розцінює ці дії як спробу стримати його технологічний прогрес. Раніше Reuters повідомляло про контрабанду чипів через Малайзію, Сингапур і ОАЕ.

15 липня адміністрація Дональда Трампа дозволила Nvidia продавати ШІ-чип H20 китайським клієнтам після кількох місяців заборони та переговорів між президентом США і гендиректором Nvidia Дженсеном Хуангом.

11 серпня The Wall Street Journal повідомила, що Nvidia та AMD домовилися з адміністрацією Трампа перераховувати 15% доходів від продажів ШІ-чипів у Китаї до бюджету США. Ця умова стала частиною ліцензій на експорт і може принести Вашингтону мільярди доларів.