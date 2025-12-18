США разом із європейськими державами підготували пакет гарантій безпеки для України, який містить детально опрацьовані та ґрунтовні механізми, покликані забезпечити виконання можливого мирного договору з Росією. Документ передбачає багаторівневу систему оборони та готовність Заходу вступити у збройне протистояння у разі нового російського вторгнення. Пише 18 грудня Bloomberg із посиланням на джерела.

Деталі

Переговори з українською делегацією тривали кілька днів наприкінці минулого – на початку цього тижня. Згідно з планом, першим рубежем оборони й стримування стане 800 000 українська армія. Партнери й надалі постачатимуть їй озброєння та надаватимуть іншу допомогу, щоб забезпечити належний рівень оснащення і підготовки.

У разі відновлення бойових дій саме Збройні сили України приймуть на себе початковий удар. Водночас союзники Києва негайно розпочнуть дипломатичні зусилля з метою недопущення ескалації конфлікту. Якщо ж протягом кількох днів ці спроби не дадуть результату, вони перейдуть до надання прямої військової підтримки українській армії.

У мирний період США забезпечуватимуть Україну розвідданими та здійснюватимуть моніторинг, відстежуючи будь-які спроби порушення домовленостей – зокрема провокації – уздовж демілітаризованої зони та державних кордонів.

Остання версія плану передбачає, що у разі поновлення війни США надаватимуть підтримку союзникам, зазначають джерела Bloomberg. Безпосередню участь у бойових діях, імовірно, візьмуть на себе військові європейського контингенту. У мирний час вони перебуватимуть на віддаленні від лінії фронту, посилюючи оборонні спроможності та виконуючи функцію додаткового стримування.

Концепція багаторівневої оборони та готовність США долучитися до її забезпечення викликали в Україні та Європі обережний оптимізм щодо можливості надати Києву надійні гарантії, здатні стримати Росію від нової агресії, пише Bloomberg.

Американські посадовці називають ці гарантії аналогом п’ятої статті Статуту НАТО про колективну оборону.

Контекст

15 грудня в Берліні відбувся другий раунд переговорів президента України Володимира Зеленського та української делегації з представниками адміністрації США – Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером. Після зустрічі Зеленський зазначив, що обговорення було складним, але дало конкретні результати.

Президент повідомив, що за підсумками переговорів планується підготовка п’яти документів, частина з яких стосуватиметься гарантій безпеки. Йдеться про рішення, які потребуватимуть схвалення Конгресом США та передбачатимуть механізми, схожі на п’яту статтю НАТО. Зеленський додав, що військові експерти обох країн ретельно опрацьовують ці питання, і сторони вже наблизилися до створення «сильних гарантій».