Платформа HBO Max розпочинає роботу в Україні з 14 жовтня. Раніше фільми та серіали HBO Max стали доступні на стримінгу Megogo. Партнерство з українською платформою продовжується, повідомили у пресслужбі.

Ключові факти

З 14 жовтня HBO Max доступний для прямої підписки в Україні. Сервіс пропонує контент від HBO, Warner Bros. Pictures, DC Studios, Max Originals та Discovery. Бібліотека містить «Майнкрафт: Фільм», серію «Гаррі Поттер», а також серіали «Останні з нас», «Дім дракона» і «Пінгвін».

Українці зможуть отримати доступ до бібліотеки HBO Max через застосунок, вебсайт, а також на мобільних пристроях і Smart TV. Платформа також дозволяє завантажувати контент для офлайн-перегляду.

HBO Max пропонує два основні тарифи: стандарт за €7,99 (386 грн) на місяць і преміум за €10 (483 грн) на місяць. Стандартний пакет включає доступ до контенту на двох пристроях одночасно, якість Full HD та до 30 завантажень. Преміум – перегляд на до чотирьох пристроях одночасно, якість 4K UHD і до 100 завантажень.

Додатковий пакет «Спорт» коштує близько 3€ (145 грн) на місяць і забезпечує доступ до каналів Eurosport 1 та Eurosport 2. До оплати приймаються картки Visa, Mastercard, American Express, PayPal.

Користувацький інтерфейс доступний українською мовою. Переважна більшість тайтлів має українські субтитри та дубляж.

Партнерство стримінгу з українським сервісом Megogo продовжується. На Megogo буде доступний той самий контент, що й на українському HBO Max за підпискою «Максимальна», що коштує 449 грн на місяць.

Контекст

У червні 2025 року Warner Bros. Discovery оголосила про глобальну стратегію розширення HBO Max, яка охоплює запуск у 12 нових країнах, зокрема Албанії, Вірменії, Грузії та Казахстані, з планами досягти 100 ринків. Наступного року платформа з’явиться в Німеччині, Італії та Великій Британії.

В Україні HBO Max співпрацює з Megogo, надаючи доступ до своєї бібліотеки підписникам передплати «Максимальна» без додаткової оплати. Угода охоплює серіали, шоу від Discovery Channel, TLC та прем’єри фільмів, таких як «Джокер: Божевілля на двох» і «Мікі 17».

У майбутньому Warner Bros. Discovery купуватиме контент в українських виробників, розповіла віцепрезидентка з дистрибуції корпорації Кенечі Белусевіч в інтервʼю Forbes Ukraine. «Ми купуємо локальний контент у всіх країнах, де працюємо», – зазначила Белусевіч. Головна вимога Warner Bros. Discovery – щоб цей контент міг «подорожувати» за межі країни виробництва, тобто бути цікавим глобально.