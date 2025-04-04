Падение мировых фондовых рынков усилилось после ответа Китая на тарифы Трампа

Мировые акции усилили падение после того, как Китай отреагировал на тарифы США , усилив глобальную торговую войну. Инвесторы бросились скупать облигации, опасаясь, что эскалация конфликта может погрузить мировую экономику в рецессию. Об этом пишет Trading Economics 4 апреля.

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Фьючерсы на американские фондовые индексы открыли сессию по падению: контракты на S&P 500 и Dow Jones упали примерно на 2,5%, а фьючерсы на Nasdaq 100 – на 2,8%. Европейский индекс STOXX 600 упал на 4,5% и стремится к худшей неделе с марта 2022 года.

FTSE 100 упал на 0,8%, достигнув минимума за 2,5 месяца и увеличив недельное падение до 2,8%, что является самым плохим недельным падением с августа 2023 года.

Больше всего пострадали банки: Standard Chartered упал на 4%, Barclays – на 3,7%, NatWest – на 3,4%, HSBC – на 3%.

Акции горнодобывающих компаний также упали: Glencore, Anglo American и Fresnillo потеряли около 3%, а Rio Tinto – 1,4%. Акции нефтяных компаний тоже снизились: акции Shell и BP упали более чем на 1,5%.

Контекст

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импортные товары. Выступая в Розовом саду Белого дома, он показал таблицу со странами и тарифами от 10 до 50%, которые будут касаться почти всех государств мира и начнут действовать 5 и 9 апреля.

Торговая война влияет на рынки: ЕС и Китай пообещали ответить на пошлины Трампа, в то время как Великобритания рассчитывает на масштабное соглашение с США.

США призвали партнеров воздержаться от контрмер. «Я бы не советовал мстить», – заявил министр финансов Скотт Бессент.

Трамп отметил, что готов снизить пошлины при условии «феноменальных» предложений от других стран. Он также намекнул на возможное ослабление тарифов на китайские товары в обмен на согласие Пекина продать TikTok.

Несмотря на все, Китай 4 апреля объявил о введении зеркальных пошлин на американские товары.