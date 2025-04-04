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Падіння світових фондових ринків посилилося після відповіді Китаю на тарифи Трампа

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Світові акції посилили падіння після того, як Китай відреагував на тарифи США, посиливши глобальну торговельну війну. Інвестори кинулися скуповувати облігації, побоюючись, що ескалація конфлікту може занурити світову економіку в рецесію. Про це пише Trading Economics 4 квітня.

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Деталі 

  • Фʼючерси на американські фондові індекси відкрили сесію з падіння: контракти на S&P 500 та Dow Jones впали приблизно на 2,5%, а фʼючерси на Nasdaq 100 – на 2,8%. Європейський індекс STOXX 600 упав на 4,5% і прямує до найгіршого тижня з березня 2022 року.
  • FTSE 100 впав на 0,8%, досягнувши мінімуму за 2,5 місяці і збільшивши тижневе падіння до 2,8%, що є найгіршим тижневим падінням з серпня 2023 року. 
  • Найбільше постраждали банки: Standard Chartered впав на 4%, Barclays – на 3,7%, NatWest – на 3,4%, HSBC – на 3%. 
  • Акції гірничодобувних компаній також впали: Glencore, Anglo American і Fresnillo втратили близько 3%, а Rio Tinto – 1,4%. Акції нафтових компаній також знизились: акції Shell та BP впали більш ніж на 1,5%.

Контекст 

2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових мит на імпортні товари. Виступаючи в Рожевому саду Білого дому, він показав таблицю з країнами та тарифами від 10% до 50%, які стосуватимуться майже всіх держав світу і почнуть діяти 5 та 9 квітня.

Торгова війна впливає на ринки: ЄС і Китай пообіцяли відповісти на мита Трампа, тоді як Велика Британія розраховує на масштабну угоду з США.

США закликали партнерів утриматися від контрзаходів. «Я б не радив мститися», – заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

Трамп зазначив, що готовий зменшити мита за умови «феноменальних» пропозицій від інших країн. Він також натякнув на можливе послаблення тарифів на китайські товари в обмін на згоду Пекіна продати TikTok.

Попри все Китай 4 квітня оголосив про запровадження дзеркальних мит на американські товари.

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