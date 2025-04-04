Пошлины Трампа. Пивовары предупредили о возможной потере 100 000 рабочих мест и закрытии предприятий в Европе

Объединение пивоваров Brewers of Europe предупредило, что тариф в 25% на импорт пива в США может привести к потере 100 000 рабочих мест и закрытию пивоварен в Европе, и призвали Европейскую комиссию оградить их от этой пошлины, пишет Financial Times 4 апреля.

Ключевые факты

По данным объединения, в 2024 году европейские пивовары экспортировали в США пива на сумму €870 млн. По оценкам, в результате пошлин может быть потеряно 100 000 из 2 млн рабочих мест в пивоваренной отрасли в блоке.

Пивовары заявили, что не знают, распространяется ли новый тариф на все пиво, или только на импортируемую в банках продукцию.

«Мы призываем Еврокомиссию использовать все дипломатические каналы и или путем переговоров, или ответных мер найти способ снизить этот тариф, побочной жертвой которого мы стали», – заявила генеральный секретарь Brewers of Europe Джулия Леферман.

Ассоциация, представляющая также Carlsberg, Asahi и торговые группы из 28 стран, заявила, что генеральный директорат ЕС по торговле связался с представителями США, но не смог получить ясности в сфере пошлин.

«Нам трудно понять, почему пиво было снижено до уровня производного продукта алюминия, – сказала Леферман. – Не может быть, чтобы мы были указаны в одном списке с кабелями и проводами».

Руководитель одной международной пивоваренной компании заявил, что неясно, включено ли в тариф только пиво в банках или все пиво. Другой пивоваренный гигант заявил, что формулировка в документе «вызывает путаницу», добавив, что к настоящему моменту они пришли к выводу, что пошлина касается пива и пивных банок.

Контекст

Президент США Дональд Трамп 2 апреля заявил о введении новых пошлин на импортные товары. Во время выступления в Розовом саду Белого дома он представил таблицу с перечнем стран и размерами варьирующих тарифов от 10% до 50%. Новые пошлины охватывают почти все страны мира и вступят в силу 5 и 9 апреля.

Рынки сталкиваются с последствиями торговой войны. ЕС и Китай обещали принять меры в ответ на пошлины президента США Дональда Трампа, Великобритания надеется на крупное торговое соглашение с Вашингтоном – подробнее об этом.

Введение пошлины ошеломило пивоваров и нанесет финансовый удар по американским импортерам европейского и мексиканского пива, таким как Heineken и Corona. Пивовары ощутили давление, когда министерство торговли США добавило импорт «пива» и «пустых алюминиевых банок» в список товаров, подлежащих 25-процентной пошлине. Аналитики подсчитали, что импорт мексиканского пива в США составляет около 85% продаж Constellation Brands, которая производит Corona и Modelo. Влияние Heineken гораздо ниже, импорт в США составляет 3% продаж группы.