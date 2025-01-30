Ціни на каву досягли нового історичного максимуму. Чому штормить ринок

Світові ціни на каву арабіку оновили рекорд, перевищивши $3,60 за фунт. Головні причини – обмежена пропозиція в Бразилії, найбільшому світовому виробнику, та занепокоєння про майбутній врожай, пише Reuters .

Деталі

За даними видання, 70–80% поточного врожаю арабіки в Бразилії вже продано, а нові угоди укладаються повільно. Бразилія є домівкою для майже половини світового врожаю арабіки – високоякісного сорту, який здебільшого використовують для смаження та виготовлення мелених сумішей.

Незважаючи на сприятливу погоду після суворої посухи минулого року, прогнозується, що майбутній урожай буде на 4,4% меншим за попередній, за даними бразильського агентства з постачання продовольства Conab.

Фʼючерси на каву арабіку на біржі ICE, що є основним контрактом для визначення ціни на фізичну каву, досягли рекордної позначки $3,6945 за фунт, збільшивши річний прибуток на майже 15%. Пізніше контракт закрився на рівні $3,6655 за фунт, знижившись на 2,5%.

Кава робуста, яка зазвичай використовується для приготування розчинної кави, подорожчала на 0,9%, досягнувши $5,609 за метричну тонну.

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Контекст

Кліматичні аномалії стали основною причиною стрімкого здорожчання кави на світовому ринку. У Бразилії, яка виробляє 40% глобальної кави, цього року було зафіксовано найспекотніше літо за останні 70 років, що призвело до катастрофічної посухи та зниження врожаю на 20%. В’єтнам, другий найбільший виробник, поніс великі втрати через тайфун, який знищив тисячі гектарів кавових плантацій.

До цього додаються глобальні логістичні проблеми, зростання попиту та регіональні конфлікти, які ускладнюють постачання. Зменшення площ для вирощування кави та необхідність адаптації до змін клімату ставлять виробників перед дорогими та тривалими викликами.

Європа, третій за величиною споживач кави в світі, вже відчула наслідки. Влітку роздрібні ціни піднялися на 10%, а вартість кави в закладах громадського харчування зросла на 5–15%.

27 листопада ціни на ф’ючерси арабіки на нью-йоркській біржі піднялися на 3,1%, досягнувши найвищого рівня з 1977 року.