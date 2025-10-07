Экономический рост Украины в 2026 году останется на уровне 2025-го, составив 2%, в то время как ускорение до 5% прогнозируется в 2027 году. Такой обновленный прогноз представил Всемирный банк в отчете «Экономическая ситуация в регионе Европы и Центральной Азии: рабочие места и процветание», опубликованном 7 октября. В апреле банк ожидал ускорения роста украинской экономики на следующий год до 5,2%.

Подробности

Основными причинами замедления являются продолжающееся российское вторжение, слабая инвестиционная и бизнес-активность, повреждение инфраструктуры, рекордные показатели импорта газа, а также сокращение агроэкспорта из-за неблагоприятных погодных условий и возвращения торговых ограничений со стороны ЕС, говорят аналитики.

В первой половине 2025 года экспорт сократился почти на 5%, причем больше всего пострадали поставки в Европейский Союз, которые составляют примерно 60% украинского экспорта. В отчете Всемирного банка Украина характеризуется как страна с «недостаточным уровнем торговли» по сравнению с потенциалом региона, что подчеркивает необходимость расширения рынков сбыта и повышения конкурентоспособности.

Данные об эластичности занятости к росту ВВП доступны только к 2021 году, что свидетельствует о нехватке актуальной статистики в условиях войны. Предполагается, что создание новых рабочих мест будет зависеть от модернизации ключевых секторов экономики. В то же время, по данным Всемирного банка, демографическая ситуация усугубляет перспективы: Украина переживает один из самых больших в мире прогнозируемых спадов населения – более 40% к концу века.

Качество высшего образования и уровень когнитивных навыков взрослого населения отстают от стандартов развитых стран. Это усугубляет проблему «skills mismatch» – несоответствия между потребностями рынка труда и подготовкой кадров, что усложняет экономическое развитие, говорится в отчете.

Несмотря на вызовы, ВБ выделяет несколько секторов, которые могут стать драйверами восстановления и роста занятости. IТ и цифровые услуги остаются ключевым конкурентным преимуществом Украины.

Агросектор и агропереработка имеют потенциал для повышения производительности и добавленной стоимости при модернизации. Отмечается, что оборонная промышленность и смежные производства могут создавать высококвалифицированные рабочие места, а энергетика и инфраструктура способствовать восстановлению и интеграции в европейские цепи поставок.

Контекст

Согласно прогнозу экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы, утвержденному постановлением Кабинета Министров №780, номинальный ВВП Украины по итогам 2025 года ожидается на уровне 8 967,4 млрд грн, а реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 2,7%.

Во втором квартале 2025-го реальный рост ВВП Украины замедлился до 0,8% по сравнению с 0,9% в первом квартале, сообщили в Госстате. В июле Национальный банк Украины снизил прогноз роста экономики на 2025 год до 2,1%, тогда как правительство скорректировало свой прогноз до 2,4%.

В годовом выражении реальный ВВП Украины во втором квартале 2025-го вырос на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Для сравнения, в первом квартале 2025-го рост составил 0,9%, тогда как во втором квартале 2024 года реальный ВВП вырос на 4,0%.