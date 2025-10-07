Економічне зростання України у 2026 році залишиться на рівні 2025-го, склавши 2%, тоді як пришвидшення до 5% прогнозується у 2027 році. Такий оновлений прогноз представив Світовий банк у звіті «Економічна ситуація в регіоні Європи та Центральної Азії: робочі місця та процвітання», опублікованому 7 жовтня. У квітні банк очікував прискорення зростання української економіки наступного року до 5,2%.

Деталі

Основними причинами уповільнення є триваюче російське вторгнення, слабка інвестиційна та бізнес-активність, пошкодження інфраструктури, рекордні показники імпорту газу, а також скорочення агроекспорту через несприятливі погодні умови та повернення торговельних обмежень з боку ЄС, говорять аналітики.

У першій половині 2025 року експорт скоротився майже на 5%, причому найбільше постраждали поставки до Європейського Союзу, які становлять приблизно 60% українського експорту. У звіті Світового банку Україна характеризується як країна з «недостатнім рівнем торгівлі» порівняно з потенціалом регіону, що наголошує на необхідності розширення ринків збуту та підвищення конкурентоспроможності.

Дані про еластичність зайнятості до зростання ВВП доступні лише до 2021 року, що свідчить про брак актуальної статистики в умовах війни. Прогнозується, що створення нових робочих місць залежатиме від модернізації ключових секторів економіки. Водночас, за даними Світового банку, демографічна ситуація погіршує перспективи: Україна має один із найбільших у світі прогнозованих спадів населення – понад 40% до кінця століття.

Якість вищої освіти в Україні та рівень когнітивних навичок дорослого населення відстають від стандартів розвинених країн. Це посилює проблему «skills mismatch» – невідповідності між потребами ринку праці та підготовкою кадрів, що ускладнює економічний розвиток, йдеться у звіті.

Незважаючи на виклики, Світовий банк виділяє кілька секторів, які можуть стати драйверами відновлення та зростання зайнятості. ІТ та цифрові послуги залишаються ключовою конкурентною перевагою України.

Агросектор і агропереробка мають потенціал для підвищення продуктивності та доданої вартості за умови модернізації. Зазначається, що оборонна промисловість і суміжні виробництва можуть створювати висококваліфіковані робочі місця, а енергетика та інфраструктура – сприяти відбудові та інтеграції до європейських ланцюгів постачання.

Контекст

Згідно з прогнозом економічного та соціального розвитку України на 2026-2028 роки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів №780, номінальний ВВП України за підсумками 2025 року очікується на рівні 8 967,4 млрд грн, а реальне зростання ВВП прогнозується на рівні 2,7%.

У другому кварталі 2025-го реальне зростання ВВП України сповільнилося до 0,8% порівняно з 0,9% у першому кварталі, повідомили у Держстаті. У липні Національний банк України знизив прогноз зростання економіки на 2025 рік до 2,1%, тоді як уряд скоригував свій прогноз до 2,4%.

У річному вираженні реальний ВВП України у другому кварталі 2025-го зріс на 0,8% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Для порівняння, у першому кварталі 2025-го зростання становило 0,9%, тоді як у другому кварталі 2024 року реальний ВВП зріс на 4,0%.