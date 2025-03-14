Текст соглашения о недрах с США не изменился, но на этапе создания фонда нужно участие ЕС – Стефанишина

Текст соглашения о намерениях создать Инвестиционный фонд восстановления (или так называемого соглашения о недрах) согласован с США и не изменился с момента предварительных переговоров с американской стороной. Об этом во время выступления на «Саммите экспортеров 2025» от Forbes Ukraine сообщила участница переговоров – вице-премьер по вопросам евроинтеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина.

Ключевые факты

Украина готова подписать документ и ждет готовности США, сказала Стефанишина.

Следующий шаг – подготовка соглашения об Инвестиционном фонде, в котором будут содержаться конкретные экономические параметры и обязательства. Это соглашение должно включать позицию не только США, но и Европейского союза, добавила Стефанишина. Мы не можем вести эти переговоры без ЕС. Или можем обеспечить создание этого фонда на основе европейских правил, – отметила она. – Это играет нам на руку, поскольку создается более широкий консенсус по решению и есть поддержка ЕС в условиях агрессивной переговорной тактики нового правительства США».

Контекст

26 февраля Кабинет Министров принял решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о недрах и создания Инвестиционного фонда восстановления. Его должны были подписать в ходе визита президента Украины в США 28 февраля. Однако во время встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа произошел спор президентов и подписание соглашения не состоялось.

Финальное соглашение выглядит так:

исчезло упоминание о долге в $500 млрд, как и любые другие долговые обязательства;

управление фондом теперь паритетное, а не Final decision by USA;

сам документ лишился четких юридических обязательств. «Это больше политическое, чем экономическое соглашение», – говорит собеседник, приобщенный к разработке документа в феврале.

Будущий фонд будет наполняться путем отчисления половины бюджетных поступлений от новых проектов в сфере добычи полезных ископаемых и работы смежной инфраструктуры.