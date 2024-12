Торгова війна. Китай розпочав антимонопольне розслідування проти Nvidia. Акції компанії падають

Деталі

Державне управління з регулювання ринку Китаю перевіряє дотримання Nvidia антимонопольного законодавства та виконання умов, узятих під час придбання компанії Mellanox за $6,9 млрд у 2020 році. Це придбання стало найбільшим в історії Nvidia і зміцнило позиції на ринку обробки даних та високопродуктивних обчислень.

Розслідування відбуватиметься на тлі загострення відносин між країнами після оголошення Вашингтоном нових обмежень на експорт передових мікросхем до Китаю, зазначило видання.

Санкції США змусили Nvidia продавати в Китаї спрощені версії своїх чипів, що ускладнило створення потужних обчислювальних кластерів для китайських компаній, таких як Huawei, ByteDance, Alibaba та Tencent.

Попри санкції, Китай залишається важливим ринком для Nvidia, забезпечуючи 15% її продажів у останньому кварталі. Однак ці обмеження впливають на здатність країни розвивати інфраструктуру штучного інтелекту, критично важливу для технологічного прогресу.

Контекст

Після запровадження експортних обмежень у США в Китаї почав розвиватися підпільний ринок мікрочипів. Китайські постачальники заявляють, що отримують надлишки від великих партій Nvidia, які переправляються через компанії, зареєстровані в Індії, Тайвані та Сінгапурі.

Китай активно інвестує у вітчизняну напівпровідникову промисловість: будується щонайменше 23 виробничі об’єкти із запланованими інвестиціями понад $100 млрд до 2030 року. Очікується, що до цього часу Китай контролюватиме більш ніж половину світових потужностей з виробництва напівпровідників старого покоління.

Nvidia, яка утримує понад 90% китайського ринку чипів для штучного інтелекту вартістю $7 млрд, адаптує свою стратегію, створюючи чипи спеціально для Китаю (H20, L20 і L2). Це дозволяє компанії залишатися конкурентоспроможною після заборони експорту вдосконалених чипів A800 та H800 AI.

Попри заборони США, китайські університети та дослідницькі установи отримують високопродуктивні чипи Nvidia через реселерів. Reuters повідомляв, що в 2024 році щонайменше 10 китайських компаній закупили чипи Nvidia через серверні продукти Super Micro Computer Inc., Dell Technologies Inc. та Gigabyte Technology Co Ltd.

Хоча США забороняють продаж таких чипів через третіх осіб, купівля і продаж чипів у Китаї не є незаконними. Nvidia зазначає, що продукція, згадана в тендерах, була експортована та доступна ще до посилення обмежень у 2022 році.