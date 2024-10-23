В Дании «включили» суперкомпьютер на основе ИИ от Nvidia. Он будет помогать местным фармкомпаниям разрабатывать новое лекарство

Дания представила суперкомпьютер на базе Nvidia, который будет помогать Novo Nordisk A/S и другим датским фармкомпаниям с поиском и тестированием нового лекарства, пишет Bloomberg . Суперкомпьютер Gefion должен помочь новым открытиям в анализе мутаций заболеваний и разработке вакцин.

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Машину Gefion, использующую 65 км кабеля и весящую 30 т, символически «подключили к сети» гендиректор Nvidia Дженсен Гуанг и король Дании Фредерик Х на мероприятии в Копенгагене 23 октября.

Суперкомпьютер, находящийся в неизвестном месте в столице Дании, принадлежит государству и Фонду Novo Nordisk – крупнейшему акционеру Novo.

Novo – одна из немногих частных компаний, которой разрешили использовать первый в Северной Европе суперкомпьютер, работающий на основе технологии искусственного интеллекта от Nvidia.

Это будет «один из самых мощных суперкомпьютеров в мире», – подчеркнул министр бизнеса Дании Мортен Бодсков.

Gefion будут использовать исследователи в области фармацевтики и биотехнологий, зеленого перехода и квантовых вычислений в Дании.

Novo, сотрудничая с биотехнологической компанией Novonesis и исследователями из ведущих датских университетов, будет использовать машину для обучения мультимодальной модели геномной ДНК.

Ожидается, что суперкомпьютер будет способствовать новым открытиям в анализе мутаций заболеваний и разработке вакцин. «Компьютеризированный поиск лекарств, я думаю, совершит революцию в этой области», – сказал Гуанг во время мероприятия.

Novo стала самой дорогой компанией в Европе в основном благодаря производству лекарств против диабета Ozempic и против ожирения Wegovy. Таким образом, благотворительный фонд Novo Nordisk смог увеличить свои грантовые и филантропические инвестиции.

Фонд выделил около 600 млн крон ($87 млн) на первоначальные расходы на компьютер, тогда как государственный экспортно-инвестиционный фонд Дании EIFO внес около 100 млн крон (около $15 млн).

Контекст

ИИ потенциально может анализировать огромные наборы данных молекул, чтобы идентифицировать потенциальных кандидатов на лекарства, которые ранее могли быть пропущены.

Ранее американский венчурный фонд Flagship Pioneering, созданный Moderna Inc., заявил о планах создать еще ряд биотехнологических компаний, которые будут использовать ИИ в разработке лекарств.

Фонд уже инвестировал значительные средства в ИИ, включая компанию Generate Biomedicines, которая в прошлом году завершила крупнейший раунд финансирования в области биотехнологий. Инвестиционная стратегия Flagship обычно сосредоточена на создании компаний-платформ, направленных на революцию в области медицины, таких как мРНК-платформа Moderna, на основе которой была создана вакцина от Covid. В настоящее время Flagship все чаще инвестирует в биотехнологии, направленные на разработку индивидуальных лекарств.