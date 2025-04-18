Торговая война. Китай остановил импорт сжиженного газа из США и готовится увеличить поставки из России

Импорт сжиженного природного газа из США в Китай полностью прекратился более 10 недель назад, пишет Financial Times со ссылкой на данные о поставках, что показывает, как китайско-американская торговая война распространилась на энергетику.
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Ключевые факты
- С тех пор как 6 февраля танкер с СПГ грузоподъемностью 69 000 т прибыл из Корпус-Кристи (Техас) в южную провинцию Фуцзянь, дальнейших поставок между двумя странами не было.
- Второй танкер был перенаправлен в Бангладеш после того, как Китай 10 февраля ввел 15% пошлину на американский СПГ. С тех пор пошлина выросла до 49%, что сделало американский газ нерентабельным для китайских покупателей в ближайшем будущем.
- Замораживание поставок СПГ из США является повторением блокировки импорта, которая длилась более года во время первого президентского срока Дональда Трампа.
- Аналитик Kpler Джиллиан Боккара заявила, что не видит причин для возобновления торговли между двумя странами в краткосрочной перспективе. «Сейчас мы наблюдаем более низкий экономический рост, и мы думаем, что китайцы смогут выдержать потерю этих грузов достаточно долго», – объяснила она.
- Посол Китая в России заявил ранее на этой неделе, что Китай, вероятно, увеличит импорт российского СПГ. «Я точно знаю, что много покупателей. Так много покупателей просят посольство помочь наладить контакты с российскими поставщиками, я думаю, что [импорта], безусловно, будет больше», – сказал Чжан Ханьхуэй.
- Россия стала третьим по величине поставщиком СПГ в Китай после Австралии и Катара; две страны также ведут переговоры относительно нового газопровода «Сила Сибири – 2».
Контекст
Противостояние между США и Китаем может иметь далеко идущие последствия, укрепляя энергетические отношения Китая с Россией и поднимая вопрос о масштабном расширении терминалов СПГ стоимостью в несколько миллиардов долларов, которое ведется в США и Мексике.
После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Китай импортировал относительно небольшую часть своего СПГ из США, поскольку китайские покупатели предпочитали перепродавать газ в Европу с целью получения прибыли. В прошлом году только 6% китайского СПГ поступило из США, что ниже пикового показателя в 11% в 2021 году.
Однако, по данным Kpler, китайские компании, в частности PetroChina и Sinopec, подписали 13 долгосрочных контрактов на закупку СПГ из американских терминалов, некоторые из которых действуют до 2049 года.
Такие долгосрочные соглашения были необходимы для запуска крупных проектов по производству СПГ в США.
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