Торговая война. Китай остановил импорт сжиженного газа из США и готовится увеличить поставки из России

Импорт сжиженного природного газа из США в Китай полностью прекратился более 10 недель назад, пишет Financial Times со ссылкой на данные о поставках, что показывает, как китайско-американская торговая война распространилась на энергетику.

Ключевые факты

С тех пор как 6 февраля танкер с СПГ грузоподъемностью 69 000 т прибыл из Корпус-Кристи (Техас) в южную провинцию Фуцзянь, дальнейших поставок между двумя странами не было.

Второй танкер был перенаправлен в Бангладеш после того, как Китай 10 февраля ввел 15% пошлину на американский СПГ. С тех пор пошлина выросла до 49%, что сделало американский газ нерентабельным для китайских покупателей в ближайшем будущем.

Замораживание поставок СПГ из США является повторением блокировки импорта, которая длилась более года во время первого президентского срока Дональда Трампа.

Аналитик Kpler Джиллиан Боккара заявила, что не видит причин для возобновления торговли между двумя странами в краткосрочной перспективе. «Сейчас мы наблюдаем более низкий экономический рост, и мы думаем, что китайцы смогут выдержать потерю этих грузов достаточно долго», – объяснила она.

Посол Китая в России заявил ранее на этой неделе, что Китай, вероятно, увеличит импорт российского СПГ. «Я точно знаю, что много покупателей. Так много покупателей просят посольство помочь наладить контакты с российскими поставщиками, я думаю, что [импорта], безусловно, будет больше», – сказал Чжан Ханьхуэй.

Россия стала третьим по величине поставщиком СПГ в Китай после Австралии и Катара; две страны также ведут переговоры относительно нового газопровода «Сила Сибири – 2».

Контекст

Противостояние между США и Китаем может иметь далеко идущие последствия, укрепляя энергетические отношения Китая с Россией и поднимая вопрос о масштабном расширении терминалов СПГ стоимостью в несколько миллиардов долларов, которое ведется в США и Мексике.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Китай импортировал относительно небольшую часть своего СПГ из США, поскольку китайские покупатели предпочитали перепродавать газ в Европу с целью получения прибыли. В прошлом году только 6% китайского СПГ поступило из США, что ниже пикового показателя в 11% в 2021 году.

Однако, по данным Kpler, китайские компании, в частности PetroChina и Sinopec, подписали 13 долгосрочных контрактов на закупку СПГ из американских терминалов, некоторые из которых действуют до 2049 года.

Такие долгосрочные соглашения были необходимы для запуска крупных проектов по производству СПГ в США.