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Торгова війна. Китай зупинив імпорт скрапленого газу із США і готується збільшити поставки з Росії

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Імпорт скрапленого природного газу із США до Китаю повністю припинився більш ніж 10 тижнів тому, пише Financial Times із посиланням на дані про постачання, що показує, як китайсько-американська торгова війна поширилася на енергетику.

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Ключові факти

  • З того часу, як 6 лютого танкер із СПГ вантажопідйомністю 69 000 т прибув із Корпус-Крісті (Техас) до південної провінції Фуцзянь, подальших поставок між двома країнами не було.
  • Другий танкер був перенаправлений до Бангладеш після того, як Китай 10 лютого ввів 15% мито на американський СПГ. З того часу мито зросло до 49%, що зробило американський газ нерентабельним для китайських покупців у найближчому майбутньому.
  • Заморожування поставок СПГ із США є повторенням блокування імпорту, яке тривало більше року під час першого президентського терміну Дональда Трампа.
  • Аналітик Kpler Джилліан Боккара заявила, що не бачить причин для відновлення торгівлі між двома країнами у короткостроковій перспективі. «Зараз ми спостерігаємо нижче економічне зростання і ми думаємо, що китайці зможуть витримати втрату цих вантажів досить довго», – пояснила вона.
  • Посол Китаю в Росії заявив раніше цього тижня, що Китай, ймовірно, натомість збільшить імпорт російського СПГ. «Я точно знаю, що багато покупців. Так багато покупців просять посольство допомогти налагодити контакти з російськими постачальниками, я думаю, що [імпорту], безперечно, буде більше», – сказав Чжан Ханьхуей.
  • Росія стала третім за величиною постачальником СПГ до Китаю після Австралії та Катару; дві країни також ведуть переговори щодо нового газопроводу «Сила Сибіру – 2».

Контекст

Протистояння між США та Китаєм може мати далекосяжні наслідки, зміцнюючи енергетичні відносини Китаю з Росією та порушуючи питання щодо масштабного розширення терміналів СПГ вартістю кілька мільярдів доларів, яке ведеться в США та Мексиці.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році Китай імпортував відносно невелику частку свого СПГ зі США, оскільки китайські покупці воліли перепродавати газ до Європи з метою отримання прибутку. Минулого року лише 6% китайського СПГ надійшло із США, що нижче за піковий показник в 11% у 2021 році.

Однак, за даними Kpler, китайські компанії, зокрема PetroChina та Sinopec, підписали 13 довгострокових контрактів на закупівлю СПГ із американських терміналів, деякі з яких діють до 2049 року.

Такі довгострокові угоди були необхідні для запуску великих проєктів з виробництва СПГ у США.

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