США потребуют от торговых партнеров ограничить сотрудничество с Китаем в обмен на снижение пошлин – WSJ

Администрация президента Дональда Трампа использует торговые переговоры, чтобы вынудить партнеров США ограничить экономические связи с Китаем. Цель – изолировать экономику Китая и ослабить его позиции перед возможными переговорами лидеров стран, пишет WSJ 16 апреля.
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
Ключевые факты
- США планируют привлечь более 70 стран к стратегии экономической изоляции Китая. Партнерам предложат понижение тарифов и торговых барьеров в обмен на ограничение сотрудничества с Пекином.
- Вашингтон требует от стран запретить транзит китайских товаров через их территории, не разрешать компаниям из Китая размещать производства для обхода американских пошлин и блокировать импорт дешевых китайских промышленных товаров.
- Стратегию разработал министр финансов Скотт Бессент. Он представил идею Дональду Трампу 6 апреля, подчеркнув, что это позволит нейтрализовать попытки Китая избежать американских пошлин. Бессент не исключает, что администрация Трампа может даже добиваться делистинга китайских компаний по американским фондовым биржам.
- Трамп публично намекнул на эту политику в интервью испаноязычной программе Fox Noticias. Он заявил, что страны могут быть вынуждены выбирать между экономическим сотрудничеством с США или Китаем. Это было сказано в контексте решения Панамы отказаться от участия в китайской инициативе «Один пояс, один путь».
- США планируют предложить таможенные уступки Японии, Великобритании, Австралии, Южной Корее и Индии. Встреча Бессента с японским министром экономики может состояться в ближайшее время.
- Пекин тем временем проводит свою дипломатию: на этой неделе Си Цзиньпин подписал десятки экономических соглашений с Вьетнамом – партнером США, пострадавшим от пошлин Трампа.
- Китай уменьшает объемы импорта и ориентируется на самообеспечение. Но, как отмечает бывший советник Белого дома Питер Гаррелл, Китай не сможет стать полноценной заменой США для зависящих от экспорта стран.
Контекст
Экономическая изоляция Китая – часть более широкой стратегии администрации Трампа, направленной на ослабление Пекина. США стараются заставить Китай пойти на уступки в предстоящих переговорах между Трампом и Си Цзиньпином.
После возвращения в Белый дом в январе Трамп ввел пошлины на все товары из Китая в размере 20%, а 2 апреля объявил глобальные взаимные пошлины.
9 апреля Трамп решил приостановить на 90 дней повышение пошлин для ряда стран, повысив пошлины на китайские товары до 125%.
Впоследствии Трамп повысил пошлины на товары из Пекина до 125% с предыдущих 84%. Однако это добавляется к 20% пошлины, связанной с фентанилом, которую Трамп ранее наложил на Китай. Таким образом, ставка пошлин США на китайский импорт фактически составляет 145%.
Китай объявил 11 апреля, что будет применять пошлину в размере 125% ко всем товарам США с 12 апреля в рамках последней эскалации.
По оценке ВТО, эскалация торгового напряжения между США и Китаем представляет значительный риск резкого сокращения двусторонней торговли. По предварительным прогнозам, товарооборот между этими двумя экономиками может сократиться на 80%. Разделение мировой экономики на два блока, вероятно, приведет к долгосрочному сокращению мирового реального ВВП почти на 7%, ожидает ВТО.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.