США потребуют от торговых партнеров ограничить сотрудничество с Китаем в обмен на снижение пошлин – WSJ

Администрация президента Дональда Трампа использует торговые переговоры, чтобы вынудить партнеров США ограничить экономические связи с Китаем. Цель – изолировать экономику Китая и ослабить его позиции перед возможными переговорами лидеров стран, пишет WSJ 16 апреля.

Ключевые факты

США планируют привлечь более 70 стран к стратегии экономической изоляции Китая. Партнерам предложат понижение тарифов и торговых барьеров в обмен на ограничение сотрудничества с Пекином.

Вашингтон требует от стран запретить транзит китайских товаров через их территории, не разрешать компаниям из Китая размещать производства для обхода американских пошлин и блокировать импорт дешевых китайских промышленных товаров.

Стратегию разработал министр финансов Скотт Бессент. Он представил идею Дональду Трампу 6 апреля, подчеркнув, что это позволит нейтрализовать попытки Китая избежать американских пошлин. Бессент не исключает, что администрация Трампа может даже добиваться делистинга китайских компаний по американским фондовым биржам.

Трамп публично намекнул на эту политику в интервью испаноязычной программе Fox Noticias. Он заявил, что страны могут быть вынуждены выбирать между экономическим сотрудничеством с США или Китаем. Это было сказано в контексте решения Панамы отказаться от участия в китайской инициативе «Один пояс, один путь».

США планируют предложить таможенные уступки Японии, Великобритании, Австралии, Южной Корее и Индии. Встреча Бессента с японским министром экономики может состояться в ближайшее время.

Пекин тем временем проводит свою дипломатию: на этой неделе Си Цзиньпин подписал десятки экономических соглашений с Вьетнамом – партнером США, пострадавшим от пошлин Трампа.

Китай уменьшает объемы импорта и ориентируется на самообеспечение. Но, как отмечает бывший советник Белого дома Питер Гаррелл, Китай не сможет стать полноценной заменой США для зависящих от экспорта стран.

Контекст

Экономическая изоляция Китая – часть более широкой стратегии администрации Трампа, направленной на ослабление Пекина. США стараются заставить Китай пойти на уступки в предстоящих переговорах между Трампом и Си Цзиньпином.

После возвращения в Белый дом в январе Трамп ввел пошлины на все товары из Китая в размере 20%, а 2 апреля объявил глобальные взаимные пошлины.

9 апреля Трамп решил приостановить на 90 дней повышение пошлин для ряда стран, повысив пошлины на китайские товары до 125%.

Впоследствии Трамп повысил пошлины на товары из Пекина до 125% с предыдущих 84%. Однако это добавляется к 20% пошлины, связанной с фентанилом, которую Трамп ранее наложил на Китай. Таким образом, ставка пошлин США на китайский импорт фактически составляет 145%.

Китай объявил 11 апреля, что будет применять пошлину в размере 125% ко всем товарам США с 12 апреля в рамках последней эскалации.

По оценке ВТО, эскалация торгового напряжения между США и Китаем представляет значительный риск резкого сокращения двусторонней торговли. По предварительным прогнозам, товарооборот между этими двумя экономиками может сократиться на 80%. Разделение мировой экономики на два блока, вероятно, приведет к долгосрочному сокращению мирового реального ВВП почти на 7%, ожидает ВТО.