Цены на нефть в апреле обвалились до трехлетнего минимума

Цены на нефть продолжили снижаться в среду и завершают апрель наихудшим месячным падением за три года. Глобальная торговая война ухудшила прогнозы спроса на топливо, а опасения по поводу роста предложения дополнительно давили на рынок. Об этом пишет Reuters 30 апреля.

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По состоянию на 10:00 по Киеву фьючерсы на нефть Brent подешевели на 1,06%, до $62,6 за баррель Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate снизились на 1,15%, до $59,7 за баррель.

Оба эталонных сорта резко упали после того, как 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на весь импорт в США.

Опрос Reuters показал, что пошлины Трампа повысили вероятность глобальной рецессии в текущем году.

Аналитики считают, что опасения из-за торговой войны ослабили настроения инвесторов.

Последние шаги к деэскалации торговых войн, в том числе два указа Трампа, подписанные во вторник для смягчения автомобильных пошлин, несколько успокоили инвесторов.

Контекст

2 апреля 2025 года, провозглашенного Дональдом Трампом «Днем освобождения», США ввели 10% пошлину на все импортные товары и повысили тарифы для 57 торговых партнеров, в том числе Китая.

9 апреля президент США Дональд Трамп объявил об увеличении пошлин на китайские товары до 125%. Для стран, не отреагировавших на предварительно анонсированное повышение тарифов, их применение отложили на 90 дней. Таможенные пошлины заставили китайские фабрики сокращать производство и отправлять часть работников в неоплачиваемые отпуска из-за уменьшения заказов на продукцию – от одежды до бытовой техники.

Недавно Трамп ввел 90-дневную паузу для многих пошлин, введенных несколькими днями ранее. Он также несколько смягчил тон по отношению к Китаю после повышения пошлин на импорт из этой страны до 145%.

Хотя Трамп неоднократно заявлял, что хочет провести переговоры с главой КНР Си Цзиньпином для решения торговых вопросов, Пекин, похоже, не торопится начать диалог между лидерами.

22 апреля Трамп заявил, что готов снизить пошлины на китайские товары, отметив, что 145%-ные пошлины, введенные против Китая, будут уменьшены. «Но они не будут нулевыми», – подчеркнул он. Это заявление стало положительной новостью для инвесторов, встревоженных агрессивными действиями Белого дома в последние недели.