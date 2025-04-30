Ціни на нафту в квітні обвалилися до трирічного мінімуму

Ціни на нафту продовжили знижуватися в середу й завершують квітень найгіршим місячним падінням за понад три роки. Глобальна торговельна війна погіршила прогнози попиту на паливо, а побоювання щодо зростання пропозиції додатково тиснули на ринок. Про це пише Reuters 30 квітня.

Деталі

Станом на 10:00 за Києвом, ф’ючерси на нафту Brent подешевшали на 1,06%, до $62,6 за барель. Ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate знизилися на 1,15%, до $59,7 за барель.

Обидва еталонні сорти різко впали після того, як 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит на весь імпорт до США. Ціни досягли чотирирічного мінімуму після відповідних мит Китаю на американський імпорт, що загострило торговельну війну між двома найбільшими споживачами нафти.

Опитування Reuters показало, що мита Трампа підвищили ймовірність глобальної рецесії цього року. У Китаї в квітні промислове виробництво скоротилося найшвидшими темпами за 16 місяців, пише видання.

Аналітики вважають, що побоювання через торговельну війну послабили настрої інвесторів. Вони також припускають, що зростання економіки США могло бути короткочасним через накопичення запасів перед запровадженням мит, що зараз слабшає. Додатково на ринок вплинуло падіння споживчої довіри в США до майже п’ятирічного мінімуму.

Останні кроки до деескалації торговельних воєн, зокрема два укази Трампа, підписані у вівторок для пом’якшення автомобільних мит, дещо заспокоїли інвесторів. Проте аналітики вважають, що нафтовий ринок залишатиметься під тиском, оскільки адміністрація Трампа прагне зниження цін на нафту для контролю інфляції.

Контекст

2 квітня 2025 року, проголошеного Дональдом Трампом «Днем визволення», США запровадили 10% мито на всі імпортні товари та підвищили тарифи для 57 торговельних партнерів, зокрема Китаю.

9 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про збільшення мит на китайські товари до 125%. Для країн, які не відреагували на попередньо анонсоване підвищення тарифів, їхнє застосування відклали на 90 днів. Мита змусили китайські фабрики скорочувати виробництво та відправляти частину працівників у неоплачувані відпустки через зменшення замовлень на продукцію – від одягу до побутової техніки.

Нещодавно Трамп запровадив 90-денну паузу для багатьох мит, введених кількома днями раніше. Він також дещо пом’якшив тон щодо Китаю після підвищення мит на імпорт із цієї країни до 145%.

Хоча Трамп неодноразово заявляв, що хоче провести переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном для вирішення торговельних питань, Пекін, схоже, не поспішає розпочинати діалог між лідерами.

22 квітня Трамп заявив, що готовий знизити мита на китайські товари, зазначивши, що 145%-ні мита, запроваджені проти Китаю, буде зменшено. «Але вони не будуть нульовими», – наголосив він. Ця заява стала позитивною новиною для інвесторів, яких стривожили агресивні дії Білого дому в останні тижні.