Выручка группы АТБ в 2024 году достигла 248,8 млрд грн

Выручка самого крупного украинского ритейлера «АТБ-маркет» в 2024 году выросла на 15%, до 248,8 млрд грн, говорится в пресс-релизе группы.

Ключевые факты

В 2024 году товарооборот «АТБ-маркет» составил 248,8 млрд грн вместе с НДС и акцизным налогом. На конец января 2025-го по всей Украине работает 1250 магазинов сети, сообщает пресс-служба сети.

К началу 2025 года общая численность работников группы компаний АТБ составила 59 000 человек. Из них 48 000 украинцев являются рабочими торговой сети «АТБ-Маркет». Более 4500 сотрудников АТБ служат в ВСУ, говорят в компании.

В 2024 году компания открыла около 2000 новых рабочих мест.

В 2024 году в бюджеты всех уровней ритейлер уплатил 28,6 млрд грн налогов и сборов, включая таможенные платежи и ЕСВ. Это на 14% больше, чем в прошлом году. Из этой суммы государственный бюджет получил 18,6 млрд грн, а в местные бюджеты ушло 6,5 млрд грн.

Контекст

Самый крупный продуктовый ритейлер страны АТБ снизил скорость роста. Если до войны компания открывала около 100 магазинов в год, то в 2024-м – 47. Еще 10 было переформатировано, а шесть – восстановлено после военных повреждений.

За последние два года АТБ вынужденно вложил в энергетическую безопасность более 700 млн грн. В мае 2024-го компания запустила обновленное приложение с интегрированными внешними сервисами, в частности онлайн-такси, провайдерами интернета и т.д. В среднем падение продаж в сети составляет 20%, отмечают в пресс-службе ритейлера.

В планах АТБ – масштабирование платежного сервиса «Сканируй-покупай» для расчета за товары, на всю сеть, увеличения количества касс самообслуживания в магазинах.