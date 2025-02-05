Виторг, податки і нові робочі місця. Група «АТБ» підбила підсумки 2024 року

Виторг найбільшого українського ритейлера «АТБ-маркет» у 2024 році зріс на 15%, до 248,8 млрд грн. За рік ритейлер сплатив 28,6 млрд грн податків та зборів, йдеться у пресрелізі групи.

Ключові факти

У 2024 році товарообіг «АТБ-маркет» сягнув 248,8 млрд грн разом з ПДВ та акцизним податком. На кінець січня 2025 року по всій Україні працює 1250 магазинів мережі, повідомляє пресслужба мережі.

На початок 2025 року загальна чисельність працівників групи компаній АТБ сягнула 59 000 людей. З них 48 000 українців є робітниками торговельної мережі «АТБ-Маркет». Понад 4500 співробітників АТБ служать у ЗСУ, кажуть у компанії.

У 2024 році компанія відкрила близько 2000 нових робочих місць.

Протягом 2024 року до бюджетів всіх рівнів ритейлер сплатив 28,6 млрд грн податків та зборів, включно з митними платежами і ЄСВ. Це на 14% більше, ніж у попередньому році. З цієї суми державний бюджет отримав 18,6 млрд грн, а до місцевих бюджетів пішло 6,5 млрд грн.

Контекст

Найбільший продуктовий ритейлер країни АТБ знизив швидкість зростання. Якщо до великої війни компанія відкривала близько 100 магазинів на рік, то у 2024-му – 47. Ще 10 було переформатовано, а шість – відновлено після воєнних пошкоджень.

За останні два роки АТБ вимушено вклав в енергетичну безпеку понад 700 млн грн. У травні 2024-го компанія запустила оновлений застосунок з інтегрованими зовнішніми сервісами, зокрема онлайн-таксі, провайдерами інтернету тощо. У середньому падіння продажів в мережі становить 20%, зазначають у пресслужбі ритейлера.

У планах АТБ – масштабування платіжного сервісу «Скануй-купуй» для розрахунку за товари, на всю мережу, збільшення кількості кас самообслуговування в магазинах.