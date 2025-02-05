Виторг, податки і нові робочі місця. Група «АТБ» підбила підсумки 2024 року

Виторг найбільшого українського ритейлера «АТБ-маркет» у 2024 році зріс на 15%, до 248,8 млрд грн. За рік ритейлер сплатив 28,6 млрд грн податків та зборів, йдеться у пресрелізі групи.
Ключові факти
- У 2024 році товарообіг «АТБ-маркет» сягнув 248,8 млрд грн разом з ПДВ та акцизним податком. На кінець січня 2025 року по всій Україні працює 1250 магазинів мережі, повідомляє пресслужба мережі.
- На початок 2025 року загальна чисельність працівників групи компаній АТБ сягнула 59 000 людей. З них 48 000 українців є робітниками торговельної мережі «АТБ-Маркет». Понад 4500 співробітників АТБ служать у ЗСУ, кажуть у компанії.
- У 2024 році компанія відкрила близько 2000 нових робочих місць.
- Протягом 2024 року до бюджетів всіх рівнів ритейлер сплатив 28,6 млрд грн податків та зборів, включно з митними платежами і ЄСВ. Це на 14% більше, ніж у попередньому році. З цієї суми державний бюджет отримав 18,6 млрд грн, а до місцевих бюджетів пішло 6,5 млрд грн.
Контекст
Найбільший продуктовий ритейлер країни АТБ знизив швидкість зростання. Якщо до великої війни компанія відкривала близько 100 магазинів на рік, то у 2024-му – 47. Ще 10 було переформатовано, а шість – відновлено після воєнних пошкоджень.
За останні два роки АТБ вимушено вклав в енергетичну безпеку понад 700 млн грн. У травні 2024-го компанія запустила оновлений застосунок з інтегрованими зовнішніми сервісами, зокрема онлайн-таксі, провайдерами інтернету тощо. У середньому падіння продажів в мережі становить 20%, зазначають у пресслужбі ритейлера.
У планах АТБ – масштабування платіжного сервісу «Скануй-купуй» для розрахунку за товари, на всю мережу, збільшення кількості кас самообслуговування в магазинах.
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