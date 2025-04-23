Один из пунктов «мирного плана» Трампа позволяет России сохранить захваченные территории Украины – The Telegraph

Администрация президента США Дональда Трампа разработала «мирный план» для Украины и России из семи пунктов. Он не предусматривает четких гарантий безопасности и позволяет РФ удержать большинство оккупированных украинских территорий. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники. План будет рассмотрен 23 апреля в Лондоне. Украинские чиновники скептически относятся к возможности его принятия.

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Предложение включает официальное признание США суверенитета России над Крымом и фактическое признание контроля за другими оккупированными территориями, что заморозит линию фронта, позволив России удержать большинство захваченных земель, сообщили собеседники издания.

В то же время Россия, по плану Трампа, должна уступить два небольших района, в частности в Херсонской области, еще Украина должна получить доступ к устью Днепра.

Предполагается, что Запорожская АЭС перейдет под американский контроль, а американские компании получат доступ к украинским ресурсам.

План предусматривает немедленное прекращение огня, прямые переговоры между Украиной и Россией (на что Зеленский предварительно согласился) и отказ от членства в НАТО, хотя присоединение к ЕС остается возможным. Европейские страны могут развернуть силы для сдерживания России, но США не гарантируют поддержку этому.

План предусматривает снятие санкций с России и сотрудничество в энергетике, что противоречит позиции Великобритании, в частности по поддержке вступления Украины в НАТО и гарантий безопасности, подчеркнуло издание.

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог планирует получить согласие Украины на этот план в среду, после чего Стив Уиткофф представит его Путину в Москве, пишет издание.

Для Украины этот план сложный, ведь она теряет территории без гарантий безопасности от США, говорят аналитики. Киев выражает скептицизм по поводу прогресса в переговорах, а Путин может не согласиться даже на незначительные территориальные уступки.

Контекст

17 апреля в Париже состоялись переговоры по завершению российско-украинской войны с участием Украины, США, Франции, Германии и Великобритании. Следующий этап запланирован в Лондоне, но спецпосланник США Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио не будут участвовать, сообщает Financial Times. Переговоры возглавит представитель Трампа Кит Келлог.

19 апреля New York Post со ссылкой на источники сообщила, что министр обороны Украины Рустем Умеров якобы на 90% поддержал американское мирное предложение, оговоренное в Париже. Умеров опроверг это в интервью Sky News, отметив, что его офис не принимает политических решений. Украинские власти назвали переговоры «новым форматом», не раскрывая деталей. Предложение США предусматривает признание Крыма частью России и отказ от вступления Украины в НАТО, пишет WSJ.

Действительно ли Офис президента может согласиться на это? Forbes Ukraine сравнил инсайды западных медиа с «красными линиями» украинских властей. Россия пока не демонстрирует готовности к соглашению, откладывая инициативы Трампа по прекращению огня. Уиткофф планирует представить окончательную версию сделки, возможно, с сокращением санкций.

21 апреля Путин заявил, что Кремль оценит результаты 30-часового «пасхального перемирия» перед рассмотрением более длительной паузы, на которой настаивают Трамп и Зеленский. В тот же день Трамп анонсировал обнародование своего мирного плана, который может включать в себя размещение европейских войск для обеспечения прекращения огня, сообщает The New York Post.