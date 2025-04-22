Трамп раскроет свой мирный план в течение следующих трех дней. NYP узнала детали

Президент США Дональд Трамп заявил 21 апреля, что на этой неделе он раскроет содержание своего мирного плана по завершению войны в Украине, который может содержать размещение европейских войск для обеспечения соблюдения прекращения огня, пишет The New York Post .

Ключевые факты

«Я расскажу вам все подробности в течение следующих трех дней, – сказал Трамп журналистам. – Но у нас были очень хорошие встречи по Украине, России… Посмотрим, как это сработает».

Хотя условия еще не утверждены окончательно, поскольку Киев и Москва обсуждают план, один высокопоставленный чиновник администрации сообщил The Post, что они могут содержать развертывание европейских войск в Украине в случае достижения прекращения огня.

«Сложнее всего – как выглядят силы безопасности. Мы называем это «силами обеспечения стойкости», – сказал чиновник. – Они часть гарантий безопасности, которые хотят получить украинцы, и мы надеемся, что они их получат».

Также рассматривается вопрос о создании отдельных миротворческих сил для наблюдения за прекращением огня, которые будут выглядеть как «общая комиссия» в составе россиян, украинцев и третьей страны, не входящей в НАТО, наблюдающая за линией фронта, чтобы гарантировать, что обе стороны сложили оружие.

По словам чиновника, США также могут быть вовлечены в процесс, но «не как военная сила, а как финансовая сила, вместе с третьей стороной».

Предложение может также включать признание США украинского Крыма российской территорией.

Хотя детали плана начинают истекать, пока неясно, какова позиция сторон по этому соглашению, поскольку и Киев, и Москва изучают возможные условия.

Контекст

19 апреля источник NYP сообщил, что министр обороны Украины Рустем Умеров якобы дал понять, что Украина примерно на «90%» поддерживает предложенное США мирное соглашение, которое они обсуждали в Париже с госсекретарем Марко Рубио и специальными посланниками президента Стивом Виткоффом и Китом Келлогом.

Впоследствии Умеров опроверг эту информацию, заявив Sky News, что его офис «не принимает политические решения».

Россия пока не дала понять, серьезно ли она относится к мирному соглашению после того, как откладывала попытки Трампа прекратить огонь и заключить соглашение. Виткофф попытается изменить это на этой неделе, предложив последнее, лучшее предложение, которое может включать сокращение санкций, по словам чиновников.

Президент России Владимир Путин 21 апреля заявил, что Кремль «проанализирует и рассмотрит» результаты 30-часового «пасхального перемирия», прежде чем взять на себя обязательство о более длительном перерыве в боевых действиях, к которому призывали Трамп и Зеленский.