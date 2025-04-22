Трамп розкриє свій мирний план протягом «наступних трьох днів». NYP дізналася деталі

Президент США Дональд Трамп заявив 21 квітня, що на цьому тижні він розкриє зміст свого мирного плану з завершення війни в Україні, який може містити розміщення європейських військ для забезпечення дотримання припинення вогню, пише The New York Post .

Ключові факти

«Я розповім вам усі подробиці протягом наступних трьох днів, – сказав Трамп журналістам. – Але у нас були дуже добрі зустрічі щодо України, Росії… Подивимося, як це спрацює».

Хоча умови ще не затверджені остаточно, оскільки Київ та Москва обговорюють план, один високопосадовець адміністрації повідомив The Post, що вони можуть містити розгортання європейських військ в Україні у разі досягнення припинення вогню.

«Найскладніше – як виглядають сили безпеки. Ми називаємо це «силами забезпечення стійкості», – сказав чиновник. – Вони є частиною гарантій безпеки, які хочуть отримати українці, і ми сподіваємось, що вони їх отримають».

Також розглядається питання про створення окремих миротворчих сил для спостереження за припиненням вогню, які виглядатимуть як «спільна комісія» у складі росіян, українців та третьої країни, яка не входить до НАТО, яка спостерігатиме за лінією фронту, щоб гарантувати, що обидві сторони склали зброю.

За словами чиновника, США також можуть бути залучені у процес, але «не як військова сила, а як фінансова сила, разом з третьою стороною».

Пропозиція може також включати визнання США українського Криму російською територією.

Хоча деталі плану починають спливати, поки незрозуміло, якою є позиція сторін щодо цієї угоди, оскільки і Київ, і Москва вивчають можливі умови.

Контекст

19 квітня джерело NYP повідомило, що міністр оборони України Рустем Умєров нібито дав зрозуміти, що Україна приблизно на «90%» підтримує запропоновану США мирну угоду, яку вони обговорювали в Парижі з держсекретарем Марко Рубіо та спеціальними посланцями президента Стівом Віткоффом і Кітом Келлоггом.

Згодом Умєров спростував цю інформацію, заявивши Sky News, що його офіс «не ухвалює політичних рішень».

Росія тим часом поки не дала зрозуміти, чи вона серйозно ставиться до мирної угоди після того, як відкладала спроби Трампа припинити вогонь і укласти угоду. Віткофф спробує змінити це на цьому тижні, запропонувавши останню, найкращу пропозицію, яка може включати скорочення санкцій, за словами чиновників.

Президент Росії Володимир Путін 21 квітня заявив, що Кремль «проаналізує та розгляне» результати 30-годинного «великоднього перемирʼя», перш ніж узяти на себе зобовʼязання про тривалішу перерву в бойових діях, до якої закликали Трамп і Зеленський.