Трамп пропонує Україні зброю в межах майбутньої угоди про надра – WSJ

Дональд Трамп висловив думку, що Сполучені Штати можуть надати Україні більше зброї, якщо отримають доступ до її природних ресурсів. Про це пише The Wall Street Journal 23 березня.

Деталі

Значна частина цінних родовищ рідкісноземельних металів та інших стратегічно важливих ресурсів розташована в окупованих Росією районах або поблизу зони бойових дій, зазначило видання.

Можливість використання українських природних багатств значною мірою залежатиме від результатів боротьби за схід України, де російські війська просуваються хоч і повільно, але неухильно, пише WSJ.

Експерти ставлять під сумнів реалістичність такого плану. Видання зазначило, що без стабільного миру видобуток ресурсів залишатиметься практично неможливим.

Видобуток рідкісноземельних металів потребує значних інвестицій, а відомі українські запаси суттєво поступаються американським за обсягом, говорять експерти.

Пропозиція Трампа перегукується з коментарями його першого терміну про те, що величезні мінеральні багатства Афганістану можуть оплатити війну в цій країні.

Військова допомога від США – в тому числі далекобійні ракети, сучасні системи ППО і постійні поставки артилерійських снарядів – допомагає Україні захищатися від російського нападу. Якщо Трамп припинить постачання зброї – як він припускав раніше – Україна незабаром може опинитися перед загрозою військового колапсу, зазначило видання.

Контекст

20 березня Дональд Трамп, виступаючи в Білому домі, оголосив, що США мають намір укладати угоди про видобуток рідкісноземельних металів і мінералів у різних країнах світу, але Україна посідає особливе місце в цих планах. «Ми досягаємо прогресу в переговорах із Україною та Росією, і незабаром підпишемо угоду з Україною щодо рідкісноземельних металів», – заявив він, не розкриваючи подробиць.

Цього тижня під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським Трамп торкнувся теми енергетики, про що повідомили держсекретар Марко Рубіо та радник із національної безпеки Майк Волц. За їхніми словами, Трамп підкреслив, що американські знання в енергетичній сфері можуть допомогти Україні управляти відповідними об’єктами, а участь США у власності стане «найнадійнішим захистом» для її енергетичної інфраструктури.

Натомість Зеленський під час онлайн-брифінгу з журналістами в середу уточнив, що розмова стосувалася лише Запорізької атомної електростанції, яка з березня 2022 року перебуває під контролем російських окупантів.

Трамп пов’язує економічну співпрацю з безпекою України. Раніше він зазначав, що угода про надра між США та Україною частково слугуватиме гарантією безпеки, адже присутність американських інтересів в Україні може стримувати агресію. «Це вигідно і для України. Вони отримують певні гарантії безпеки, бо ми будемо там присутні», – наголосив він.