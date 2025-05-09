Президент США Дональд Трамп запропонував ввести 80% мито на товари з Китаю напередодні переговорів, які розпочнуться в суботу, закликаючи Пекін активніше відкривати свої ринки для американської продукції. Про це він написав у Truth Social.

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«80% мито на Китай виглядає правильно! Звертаюся до Скотта Б.», – написав Трамп у соціальних мережах у п’ятницю вранці, маючи на увазі міністра фінансів Скотта Бессента.

«Китай повинен відкрити свій ринок для США – це було б так корисно для них! Закриті ринки більше не працюють!», – додав він в іншому дописі.

Контекст

США та Китай цього тижня вперше з початку торговельної війни за президентства Дональда Трампа обговорять мита. Переговори пройдуть у Женеві 11–12 травня.

Американську делегацію очолять міністр фінансів Скотт Бессент і торговий представник Джеймісон Ґрір, китайську – віцепрем’єр Хе Ліфен.

Бессент заявив в інтерв’ю Fox News, що мета переговорів – «деескалація, а не велика угода». За даними Financial Times, Пекін погодився на зустріч після сигналів Вашингтона про можливе пом’якшення тарифної політики. У Мінкомерції Китаю зазначили, що рішення ухвалене з урахуванням інтересів бізнесу й глобальних очікувань.