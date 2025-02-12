Трамп заявив, що домовився із Путіним негайно розпочати переговори про завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що провів телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним і заявив, що домовився почати переговорний процес про завершення війни в Україні. Про це він написав у соцмережі Truth Social 12 лютого. Тепер Трамп планує зателефонувати президенту Володимиру Зеленському.

Ключові факти

«Ми домовилися працювати разом дуже тісно, ​​включаючи відвідування держав один одного. Ми також домовилися, що наші відповідні команди почнуть переговори негайно, і ми почнемо з того, що зателефонуємо президенту України Зеленському, щоб повідомити йому про розмову, що я і зроблю прямо зараз», – написав він.

За словами Трампа, він доручив очолити переговори держсекретарю США Марко Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з національної безпеки Майклу Уолтцу та спеціальному посланцю Стіву Уіткоффу.

Трамп назвав розмову «довгою і дуже продуктивною». Він зазначив, що разом із президентом РФ, крім України, обговорив ситуацію на Близькому Сході, тему енергетики, штучного інтелекту і долара.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що розмова між Путіним і Трампом тривала майже півтори години, сторони домовилися про «продовження особистих контактів, зокрема і про організацію особистої зустрічі», пише «Интерфакс».

За його словами, Путін запросив президента США відвідати Москву.

Контекст

У листопаді 2024 року The Washington Post повідомила, що Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним одразу після своєї перемоги на виборах. За даними джерел, Трамп закликав кремлівського лідера «не ескалювати війну».

Президент України Володимир Зеленський в інтервʼю Reuters зазначив, що його команда щодня підтримує звʼязок із представниками Трампа. Він підкреслив важливість особистої зустрічі з американським лідером перед його переговорами з Путіним, зазначивши, що без цього діалог виглядатиме «як обговорення України без України».

Трамп не виключив можливості зустрічі із Зеленським цього тижня у Вашингтоні.