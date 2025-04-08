Цены на нефть отошли от четырехлетнего минимума, но риск падения сохраняется из-за торговой войны США и Китая

Цены на нефть выросли более чем на 1% во вторник, 8 апреля, после обвала до минимума за четыре года накануне, пишет Reuters . Рынок штормит из-за опасений, что тарифы США снизят спрос и вызовут рецессию. Аналитики отмечают, что риски понижения все еще сохраняются.

Подробности

Фьючерсы на нефть марки Brent на 9:20 по Киеву торговались на уровне $64,7 за баррель, что на 72 цента (на 1,1%) больше уровня закрытия накануне. Фьючерсы на американскую WTI выросли на 75 центов (на 1,2%), до $61,4.

Опрос Reuters в понедельник показал, что запасы сырой нефти и дистиллятов в США, вероятно, выросли на прошлой неделе в среднем на 1,6 млн баррелей. Это еще один знак, что рынок ожидает слабого спроса.

Контекст

В понедельник Brent и WTI упали на 14% и 15% соответственно. Но во вторник цены на нефть частично восстановились. Это произошло благодаря более стабильной ситуации на фондовых рынках, пояснил Уоррен Паттерсон, руководитель стратегии сырьевых рынков в ING. «Рынок существенно упал в последние дни, потому что начал учитывать значительное снижение спроса. Но пока неясно, насколько сильным оно будет», – сказал он.

Аналитики ING отметили, что риски все еще склоняются к понижению. Это связано с угрозами Трампа ввести дополнительный тариф в 50% на китайские товары, если Китай не отменит свой тариф в 34% ко вторнику.

Маловероятно, что Китай изменит свою политику. Так что, скорее всего, мы увидим дальнейшую эскалацию. Это лишь усилит обеспокоенность ростом экономики и спросом на нефть», – говорится в записке.

Если Китай не уступит, общий тариф на его импорт в США вырастет до 104%. «Это, вероятно, усугубит настроения на рынках, приведет к резкому падению мировых фондовых рынков и ускорит погружение глобальной экономики в рецессию», – написал Тони Сикамор, рыночный аналитик из IG.

Накануне цена российской нефти Urals упала почти до $50 за баррель, приблизившись к минимуму за время войны с Украиной. Это почти на $20 ниже заложенной в бюджет России цифры.