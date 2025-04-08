«Чудеса» российского экспорта. Как нефть, золото и алмазы из РФ поступают на мировые рынки, несмотря на санкции. Три примера из Гонконга, Турции и Армении

В 2024 году экспорт товаров из РФ увеличился на 2%, до $434 млрд. И хотя это до сих пор на 12% меньше, чем в 2021-м, рост экспорта в наиболее подсанкционной стране мира вызывает удивление. Кто и как может помогать россиянам уйти от санкций и компенсировать потери от падения экспорта в западные страны? Разбирался аналитический отдел Forbes Ukraine