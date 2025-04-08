«Чудеса» российского экспорта. Как нефть, золото и алмазы из РФ поступают на мировые рынки, несмотря на санкции. Три примера из Гонконга, Турции и Армении

Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
08:14 хвилин
В 2024 году экспорт товаров из РФ увеличился на 2%, до $434 млрд. И хотя это до сих пор на 12% меньше, чем в 2021-м, рост экспорта в наиболее подсанкционной стране мира вызывает удивление. Кто и как может помогать россиянам уйти от санкций и компенсировать потери от падения экспорта в западные страны? Разбирался аналитический отдел Forbes Ukraine
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.