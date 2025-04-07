Мінімум за два роки. Ціна на російську нафту Urals наблизилася до $50 за барель

Ціна російської нафти Urals впала до $50 за барель, наблизившись до мінімуму за час війни з Україною. Це майже на $20 нижче за закладену в бюджет Росії цифру. Про це пише Bloomberg 7 квітня.

Деталі

Нафтові доходи критично важливі для бюджету РФ, який у січні-лютому отримав від них близько 30% надходжень. Зростання витрат через війну в Україні робить падіння цін загрозою для державних фінансів, говорять експерти.

За даними Argus Media, у п’ятницю в порту Приморська Urals коштувала $52,76 за барель – востаннє нижче $50 вона була в червні 2023 року.

Росія, що разом із Саудівською Аравією очолює ОПЕК+, стежить за зниженням цін. Зазначається, що його спричинили мита США на більшість країн.

Мінфін РФ минулого місяця прогнозував середню ціну нафти в 2025 році на рівні $60 за барель замість планових $70, що може збільшити дефіцит бюджету до 1% ВВП, говорять експерти.

Контекст

2 квітня президент США Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт, представивши в Рожевому саду Білого дому таблицю з тарифами від 10% до 50%. Вони стосуватимуться більшості країн і почнуть діяти 5 та 9 квітня.

Ці кроки загострюють торговельну напругу: ЄС і Китай планують відповідні заходи, а Велика Британія хоче укласти з США велику торговельну угоду. 3 квітня вісім країн ОПЕК+ несподівано оголосили про збільшення видобутку в травні на 411 000 барелів на добу, що значно перевищило прогнозовані 135 000. ОПЕК пояснила це стабільними ринковими умовами, додавши, що нарощування може бути призупинено за необхідності.

7 квітня ціни на нафту Brent і WTI знизилися понад 2%, впавши нижче $64 і $60 за барель відповідно – до мінімуму з квітня 2021 року.