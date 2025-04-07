Ціни на нафту обвалилися до чотирирічного мінімуму

У понеділок ціни на нафту марок Brent і WTI впали більш ніж на 2%, опустившись нижче 64 і 60 доларів за барель відповідно, до найнижчих показників із квітня 2021 року. Про це пише Trading Economics 7 квітня.

Деталі

Падіння сталося через побоювання, що загострення торговельної війни може послабити світову економіку та знизити попит на енергоносії.

Минулого тижня обидві марки нафти зафіксували найбільше тижневе зниження за останні півтора-два роки після того, як президент США Дональд Трамп анонсував нові масштабні тарифи.

Трамп у неділю запевнив, що не прагне спровокувати розпродаж на ринку, але додав, що «іноді потрібні ліки, щоб усе виправити».

Додатковий тиск на ціни чиниться через рішення Saudi Aramco знизити вартість сирої нафти для азійських покупців у травні до мінімуму за чотири місяці після того, як ОПЕК+ оголосив про значне збільшення видобутку.

Контекст

2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових мит на товари, що імпортуються. Виступаючи в Рожевому саду Білого дому, він показав таблицю з тарифами від 10% до 50%, які стосуватимуться більшості країн і почнуть діяти 5 та 9 квітня.

Ці заходи посилюють торговельну напруженість: ЄС і Китай пообіцяли відповісти на дії США, тоді як Велика Британія розраховує домовитися про широку торговельну угоду з Вашингтоном.

Тарифна політика Трампа призвела до того, що 500 найзаможніших людей світу втратили $536 млрд за два дні – це рекордне дводенне падіння за даними індексу Bloomberg Billionaires. Індекс S&P 500 знизився на 10,5%, а Nasdaq Composite – на 11,4% за той же період.

Через глобальну нестабільність американський фондовий ринок 3-4 квітня втратив приблизно $6,6 трлн, що стало найбільшим дводенним обвалом в історії. Від початку другої каденції Трампа у січні 2025 року загальні збитки ринку сягнули $11,1 трлн.