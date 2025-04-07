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Ціни на нафту обвалилися до чотирирічного мінімуму

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

У понеділок ціни на нафту марок Brent і WTI впали більш ніж на 2%, опустившись нижче 64 і 60 доларів за барель відповідно, до найнижчих показників із квітня 2021 року. Про це пише Trading Economics 7 квітня.

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Деталі 

  • Падіння сталося через побоювання, що загострення торговельної війни може послабити світову економіку та знизити попит на енергоносії.
  • Минулого тижня обидві марки нафти зафіксували найбільше тижневе зниження за останні півтора-два роки після того, як президент США Дональд Трамп анонсував нові масштабні тарифи. 
  • Трамп у неділю запевнив, що не прагне спровокувати розпродаж на ринку, але додав, що «іноді потрібні ліки, щоб усе виправити». 
  • Додатковий тиск на ціни чиниться через рішення Saudi Aramco знизити вартість сирої нафти для азійських покупців у травні до мінімуму за чотири місяці після того, як ОПЕК+ оголосив про значне збільшення видобутку.

Контекст 

2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових мит на товари, що імпортуються. Виступаючи в Рожевому саду Білого дому, він показав таблицю з тарифами від 10% до 50%, які стосуватимуться більшості країн і почнуть діяти 5 та 9 квітня.

Ці заходи посилюють торговельну напруженість: ЄС і Китай пообіцяли відповісти на дії США, тоді як Велика Британія розраховує домовитися про широку торговельну угоду з Вашингтоном.

Тарифна політика Трампа призвела до того, що 500 найзаможніших людей світу втратили $536 млрд за два дні – це рекордне дводенне падіння за даними індексу Bloomberg Billionaires. Індекс S&P 500 знизився на 10,5%, а Nasdaq Composite – на 11,4% за той же період.

Через глобальну нестабільність американський фондовий ринок 3-4 квітня втратив приблизно $6,6 трлн, що стало найбільшим дводенним обвалом в історії. Від початку другої каденції Трампа у січні 2025 року загальні збитки ринку сягнули $11,1 трлн.

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