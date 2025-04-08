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Ціни на нафту відійшли від чотирирічного мінімуму, але ризик падіння зберігається через торгову війну США та Китаю

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Ціни на нафту зросли на понад 1% у вівторок, 8 квітня, після обвалу до мінімуму за чотири роки напередодні, пише Reuters. Ринок штормить через побоювання, що тарифи США знизять попит і викличуть рецесію. Аналітики зазначають, що ризики зниження все ще зберігаються.

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Деталі

  • Ф’ючерси на нафту марки Brent на 9:20 за Києвом торгувалися на рівні $64,7 за барель, що на 72 центи (на 1,1%) більше від рівня закриття напередодні. Ф’ючерси на американську WTI зросли на 75 центів (на 1,2%), до $61,4.
  • Опитування Reuters у понеділок показало, що запаси сирої нафти та дистилятів у США, ймовірно, зросли минулого тижня в середньому на 1,6 млн барелів. Це ще один знак, що ринок очікує слабкого попиту.

Контекст

У понеділок Brent і WTI впали на 14% і 15% відповідно. Але у вівторок ціни на нафту частково відновилися. Це відбулося завдяки стабільнішій ситуації на фондових ринках, пояснив Воррен Паттерсон, керівник стратегії сировинних ринків в ING. «Ринок суттєво впав останніми днями, бо почав враховувати значне зниження попиту. Але поки неясно, наскільки сильним воно буде», – сказав він.

Аналітики ING зазначили, що ризики все ще схиляються до зниження. Це пов’язано з погрозами Трампа запровадити додатковий тариф у 50% на китайські товари, якщо Китай не скасує свій тариф у 34% до вівторка.

«Малоймовірно, що Китай змінить свою політику. Тож, швидше за все, ми побачимо подальшу ескалацію. Це лише посилить занепокоєння щодо зростання економіки та попиту на нафту», – йдеться в записці.

Якщо Китай не поступиться, загальний тариф на його імпорт до США зросте до 104%. «Це, ймовірно, погіршить настрої на ринках, призведе до різкого падіння світових фондових ринків і прискорить занурення глобальної економіки в рецесію», – написав Тоні Сікамор, ринковий аналітик із IG.

Напередодні ціна російської нафти Urals впала до майже $50 за барель, наблизившись до мінімуму за час війни з Україною. Це майже на $20 нижче за закладену в бюджет Росії цифру.

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