Поставки российской нефти в Турцию сократились из-за конкуренции с другими сортами нефти, санкционных ограничений и призывов президента США Дональда Трампа к союзникам прекратить закупки российской нефти, чтобы ослабить военный потенциал России. Об этом пишет Reuters 26 сентября.

Подробности

В четверг, после двухчасовых переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Трамп выразил уверенность, что Анкара может согласиться по его просьбе отказаться от российской нефти, и отметил, что в таком случае США могут снять санкции с Турции.

Однако изменение позиции Турции не гарантировано, поскольку Эрдоган и президент РФ Владимир Путин за последние годы наладили тесные связи.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу подчеркнул, что Турция самостоятельно решает, с кем сотрудничать в торговле.

По данным двух трейдеров и LSEG, в сентябре импорт российской нефти в Турцию снизился до самого низкого уровня с апреля.

Согласно информации LSEG, Турция остается вторым по объему импортером российской морской нефти Urals после Индии. Страна не присоединилась к западным санкциям против России, но соблюдает международные нормы и ограничения.

В июне Турция импортировала 1,6 млн т нефти Urals – самый большой объем с мая 2024 года. Однако в сентябре, по предварительным данным LSEG, импорт может сократиться примерно до 1,2 млн т.

Контекст

В июле ЕС принял 18-й пакет санкций, заблокировавший Индии и Турции возможность получать прибыль от продажи Европе нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. Этот пакет предполагает запрет импорта из третьих стран продуктов переработки российского сырья. Основными поставщиками таких нефтепродуктов являются Индия, где работает НПЗ, частично принадлежащий «Роснефти», и Турция, заработавшая миллиарды на экспорте в Европу топлива, вероятно, переработанного из российской нефти.

В первом квартале 2025 года Индия и Турция вместе импортировали из России 1,8 млн баррелей сырой нефти в сутки, тогда как ЕС закупал у этих стран около 450 000 баррелей дизеля и других нефтепродуктов. Хотя не весь импорт в ЕС базируется на российской нефти, подобные соглашения остаются выгодными для переработчиков, поскольку они покупают сырье со скидкой, а продают готовое топливо по рыночным ценам.