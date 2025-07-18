Послы ЕС согласовали новые санкции против России, сообщил редактор «Радио Свобода» Рикард Йозвяк 18 июля. Принятие решения позже подтвердила президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен. Теперь решение должен утвердить Совет ЕС.

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«Зеленый свет – послы ЕС приняли санкции. Официальное утверждение позже сегодня», – написал Рикард Йозвяк в соцсети Х.

По информации Reuters, страны Евросоюза в рамках 18-го пакета санкций договорились снизить установленный «Группой семи» лимит цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала этот пакет санкций одним из самых жестких на сегодняшний день. Она сообщила, что санкции направлены против газопроводов «Северный поток», 105 судов «теневого флота» России, а также крупнейшего нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии. Под ограничения также попали 22 российских банка.

Кроме того, ограничения включают: введение реестра флагов для отслеживания судов, блокирование доступа российских банков к финансированию китайских банков, способствующих обходу санкций, запреты экспорта технологий для производства дронов, а также меры против лиц, навязывающих российские нарративы украинским детям.

Принятие решения подтвердила президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен. Она отметила: «Мы наносим удар в самое сердце российской военной машины. Мы нацелены на ее банковский, энергетический и военно-промышленный секторы и включаем в себя новое динамическое ограничение цены на нефть. Давление усиливается. Оно будет продолжаться до тех пор, пока Путин не прекратит эту войну».

Санкции ЕС вступают в силу после официального одобрения Советом Европейского Союза и обнародования в Официальном журнале ЕС.

Контекст

17 июня Еврокомиссия предложила полностью приостановить импорт российских нефти и газа до конца 2027 года. Согласно плану, новые контракты на поставку российского газа будут запрещены с 1 января 2026 года.

23 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Венгрия и Словакия выступают против 18-го пакета санкций ЕС в отношении России, поскольку они не поддерживают идею полного отказа от российских энергоносителей.

17 июля премьер-министр Словакии Роберт Фицо в вечернем обращении объявил, что его страна поддержит 18-й пакет санкций ЕС против России. Он сообщил о достижении договоренностей с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по поводу гарантий для Словакии, касающихся цен на газ и связанных с этим вопросов.