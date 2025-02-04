В «Дії» появится ИИ-ассистент для приема жалоб граждан

В приложении «Дія» может появиться ИИ-ассистент в первом квартале 2025 года, сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет «Интерфакс-Украина» 4 февраля. Ассистент будет заслушивать жалобы граждан и переадресовывать их в соответствующие государственные учреждения.

Ключевые факты

«Мы работаем над тем, чтобы в «Дії» появился такой определенный помощник, который может использовать язык AI, определенный AI-агент, к которому вы можете обратиться, если у вас есть проблема при взаимодействии с государством», – сказал он на презентации AI Center of Excellence.

По словам Федорова, к помощнику можно будет обратиться голосом, ведь он сможет трансформировать голос в текст. После этого «Дія» определит, в плоскости полномочий какого министерства лежит решение жалобы или вопроса, и будет перенаправлять обращение.

Появление в «Дії» голосового помощника ожидается в первом квартале 2025 года.

«Если говорим об искусственном интеллекте, то здесь мы тоже пошли с достаточно амбициозной задачей. Мы поставили перед собой цель – до 2030 года войти в топ-3 стран мира по уровню интеграции и производству AI-решений», – сообщил вице-премьер.

В то же время, по словам Федорова, не стоит ждать появления в Украине конкурентов OpenAI или DeepSeek еще в 2025 году.

Контекст

Минцифры запускает центр компетенций по искусственному интеллекту и назначило руководителя отдела. Ключевые цели ИИ-отдела Минцифры – разработка национальной стратегии искусственного интеллекта и рост украинских ИИ-стартапов на 50% ежегодно. Должность CIAO – руководителя отдела искусственного интеллекта – будет занимать бывший продуктовый директор Metinvest Digital Даниил Цьвок.

Техническим директором (CTO) ИИ-отдела назначен экс-директор практики генеративного ИИ в крупнейшей украинской ІТ-компании SoftServe Дмитрий Овчаренко.

Задача центра искусственного интеллекта – разработка национальной ИИ-стратегии и программы инвестирования в исследование и разработку ИИ-решений, внедрение ИИ-решений в приоритетных областях (государственное управление, цифровые услуги, образование, здравоохранение и военные технологии). Также среди целей – добиться роста украинских ИИ-стартапов минимум на 50% ежегодно.