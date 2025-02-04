У «Дії» зʼявиться ШІ-асистент для прийому скарг громадян

У застосунку «Дія» може зʼявитися ШІ-асистент у першому кварталі 2025 року, повідомив віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише «Інтерфакс-Україна» 4 лютого. Асистент заслуховуватиме скарги громадян і переадресовуватиме їх до відповідних державних установ.

Ключові факти

«Ми працюємо над тим, щоб у «Дії» зʼявився такий певний помічник, який може використовувати мову AI, певний AI-агент, до якого ви можете звернутися, якщо у вас є проблема під час взаємодії з державою», – сказав він на презентації AI Center of Excellence.

За словами Федорова, до помічника можна буде звернутися голосом, адже він буде спроможний трансформувати голос у текст. Після цього «Дія» визначить, у площині повноважень якого міністерства лежить розвʼязання скарги або питання, і перенаправлятиме звернення.

Поява в «Дії» голосового помічника очікується в першому кварталі 2025 року.

«Якщо говоримо про штучний інтелект, то тут ми також пішли з досить амбітним завданням. Ми поставили перед себою мету – до 2030 року ввійти до трійки країн світу за рівнем інтеграції та провадження AI-рішень», – повідомив віцепремʼєр.

Водночас, за словами Федорова, не варто чекати появи в Україні конкурентів OpenAI або DeepSeek ще в 2025 році.

Контекст

Мінцифри запускає центр компетенцій зі штучного інтелекту та призначило керівника відділу. Ключові цілі ШІ-відділу Мінцифри – розробка національної стратегії штучного інтелекту та зростання українських ШІ-стартапів на 50% щорічно. Посаду CIAO – керівника відділу штучного інтелекту – обійматиме колишній продуктовий директор Metinvest Digital Данило Цьвок.

Технічним директором (CTO) ШІ-відділу призначили ексдиректора з практики генеративного ШІ в найбільшій українській ІТ-компанії SoftServe Дмитра Овчаренка.

Завдання центру штучного інтелекту – розробка національної ШІ-стратегії та програми інвестування у дослідження й розробку ШІ-рішень, впровадження ШІ-рішень у пріоритетних сферах (державне управління, цифрові послуги, освіта, охорона здоровʼя та військові технології). Також серед цілей – досягти зростання українських ШІ-стартапів мінімум на 50% щорічно.