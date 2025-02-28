В Киеве полиция проводит обыски у фармпредприятий «Артериум», «Фармак» и «Дарница». Что об этом известно

Полиция Киева проводит следственные действия на территории четырех предприятий, специализирующихся на производстве лекарственных средств, сообщает пресс-служба 28 февраля. Корпорация «Артериум», АО «Фармак» и фармацевтическая компания «Дарница» подтвердили Forbes Ukraine обыски в офисах.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes
Ключевые факты
- Согласно сообщению полиции, возбуждено уголовное производство, в рамках которого правоохранители проводят обыски в служебных помещениях учреждений.
- Более подробную информацию Нацполиция планирует предоставить позже.
- СЕО одного из предприятий, на котором проходит обыск, сообщил Forbes Ukraine, что он начался примерно в 7.30 утра и происходит с участием полиции и СБУ, которые «блокируют работу предприятия».
- «Обыски, которые сегодня проходят, – по теме нашего одного из дистрибьюторов, который есть на украинском рынке, по продаже в этой госзакупке. Мы не понимаем нашу роль в этом, потому что мы не принимаем участие в торгах, мы только отгружаем дистрибьютору», – сообщил он, добавив, что речь идет о дистрибьюторе «Волыньфарм».
Новость обновляется…
Контекст
5 февраля президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении раскритиковал завышенные цены на лекарства и пригрозил кадровыми изменениями, если ситуация не изменится.
10 февраля Аптечная профессиональная ассоциация Украины направила в Минздрав декларацию о взаимодействии по снижению стоимости лекарственных средств. В документе участники рынка поддержали инициативу по снижению цен на всех этапах поставки: производители должны снизить отпускные цены, дистрибьюторы – оптовые, а аптеки – розничные. Декларацию подписали пять крупнейших аптечных сетей страны: «Аптека АНЦ», «Подорожник», «Аптека доброго дня», «Аптека 9-1-1» и «Бажаємо здоров’я».
13 февраля Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 12 февраля об обеспечении доступности лекарств для украинцев.
После этого Министерство здравоохранения заключило соглашение с фармацевтическими производителями о снижении цен на еще более 100 препаратов, начиная с марта. В этот список вошли лекарства, которые не попали в список ста самых популярных медикаментов.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.