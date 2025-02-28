У Києві поліція проводить обшуки на фармпідприємствах «Артеріум», «Фармак» та «Дарниця». Що про це відомо

Поліція Києва проводить слідчі дії на території чотирьох підприємств, що спеціалізуються на виробництві лікарських засобів, повідомляє пресслужба 28 лютого. Корпорація «Артеріум», АТ «Фармак» та фармацевтична компанія «Дарниця» підтвердили Forbes Ukraine обшуки в офісах.

Ключові факти

Згідно з повідомленням поліції, розпочато кримінальне провадження, в рамках якого правоохоронці проводять обшуки у службових приміщеннях установ.

Більш детальну інформацію Нацполіція планує надати згодом.

СЕО одного з підприємств, на якому проходить обшук, повідомив Forbes Ukraine, що він почався приблизно о 7.30 ранку і відбувається за участю поліції та СБУ, які «блокують роботу підприємства».

«Обшуки, які сьогодні відбуваються, – по темі нашого одного з дистрибʼютерів, який є на українському ринку, щодо продажі в цій держзакупівлі. Ми не розуміємо нашу роль у цьому, тому що ми не приймаємо участь у торгах, ми лише відвантажуємо дистриб’ютору», – повідомив він, додавши, що йдеться про дистрибʼютора «Волиньфарм».

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Попередній слайд Наступний слайд

Новина оновлюється…

Контекст

5 лютого президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні розкритикував завищені ціни на ліки та пригрозив кадровими змінами, якщо ситуація не зміниться.

10 лютого Аптечна професійна асоціація України направила до МОЗ декларацію про взаємодію щодо зниження вартості лікарських засобів. У документі учасники ринку підтримали ініціативу щодо зниження цін на всіх етапах постачання: виробники мають зменшити відпускні ціни, дистриб’ютори – оптові, а аптеки – роздрібні. Декларацію підписали п’ять найбільших аптечних мереж країни: «Аптека АНЦ», «Подорожник», «Аптека доброго дня», «Аптека 9-1-1» та «Бажаємо здоров’я».

13 лютого Зеленський підписав указ, який вводить у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 12 лютого про забезпечення доступності ліків для українців.

Після цього Міністерство охорони здоров’я уклало угоду з фармацевтичними виробниками про зниження цін на ще понад 100 препаратів, починаючи з березня. До цього списку увійшли ліки, які не потрапили до переліку ста найпопулярніших медикаментів.