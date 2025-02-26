МОЗ домовилося про зниження цін на ще понад 100 ліків із березня

Міністерство охорони здоров’я України уклало угоду з фармацевтичними виробниками про зниження цін на ще понад 100 препаратів, починаючи з березня. До цього списку увійшли ліки, які не потрапили до переліку ста найпопулярніших медикаментів. Про це повідомила пресслужба міністерства.

Деталі

Перелік сформували на основі пропозицій від 13 українських компаній: «Фарма Старт» (Аcino), «Валартін Фарма», «Астрафарм», «Біофарма Плазма», «Інфузія», фармацевтична фірма «Здоров’я», фармфірма «Віола», АТ «Лекхім», ПрАТ «Технолог», ТОВ «НВФ «Мікрохім», «Новофарм-Біосинтез», «Тернофарм», «Лубнифарм» та «Фарматрейд».

«Серед цих препаратів – знеболювальні, сорбенти, антациди, людські імуноглобуліни, антибіотики, анестетики, засоби проти епілепсії, протикашлеві та жарознижувальні ліки, медикаменти для регуляції артеріального тиску, а також вітаміни й мікроелементи», – зазначили у МОЗ.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook додав, що понад 70 із цих препаратів включені до Національного переліку лікарських засобів, а ще 35 належать до рецептурних, які можна придбати та застосовувати лише за наявності рецепта.

Перелік МОЗ на які ліки знизять ціни Перелік МОЗ на які ліки знизять ціни Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

13 лютого 2025 року президент Зеленський підписав указ, яким вводиться в силу рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України від 12 лютого про забезпечення доступності лікарських засобів.

Українські фармацевтичні компанії досягли угоди знизити відпускні ціни на 100 найбільш популярних ліків на 30% із 1 березня 2025 року. Зокрема, у списку ліки, які застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях, антигістамінні, протизапальні та протиревматичні препарати, вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові засоби, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї та інші. Повний перелік – тут.