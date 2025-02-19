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Цены на 100 наиболее популярных лекарств будут снижены на 30% с 1 марта – Минздрав

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

3 хв читання

Цены на 100 наиболее популярных лекарств будут снижены на 30% с 1 марта – Минздрав /Getty Images

Getty Images

Украинские фармацевтические компании достигли соглашения снизить отпускные цены на 100 наиболее популярных лекарств на 30% с 1 марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения 19 февраля.

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Ключевые факты

  • В 100 самых популярных лекарств, которые чаще всего покупают украинцы, вошли 20 позиций, которые производят фармацевтическая компания «Дарница», 17 позиций – «Фармак», 22 позиции – «Киевский витаминный завод», шесть позиций – «Кусум Фарм», шесть позиций – «Юрия-Фарм», восемь позиций – корпорация «Артериум», две позиции – фармацевтическая фабрика «Виола», три позиции – «Борщаговский химико-фармацевтический завод» и 10 позиций – «ИнтерХим».
  • В частности, в списке лекарства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях, антигистаминные, противовоспалительные и противоревматические препараты, витамины и микроэлементы, лекарства против давления, противоязвенные средства, успокаивающие глазные капли, назальные спреи и другие.
  • С подробным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Контекст

В 2024 году цены на лекарства в Украине выросли на 10,8% против почти 19% в 2023-м, свидетельствуют данные сервиса по доставке и бронированию лекарств Liki24.com.

5 февраля Зеленский в вечернем обращении раскритиковал завышенные цены на лекарства и пригрозил кадровыми изменениями, если ситуация не изменится.

10 февраля участники Аптечной профессиональной ассоциации Украины направили в Минздрав Украины «Декларацию о взаимодействии по снижению стоимости лекарственных средств». В ней они поддержали инициативу по уменьшению цен на лекарственные препараты по всей цепочке: производители снижают отпускные цены на весь список зарегистрированных лекарств, дистрибьюторы уменьшают оптовые цены, а аптеки – розничные цены.

Подписи под декларацией уже поставили пятерка крупнейших аптечных сетей Украины: «Аптека АНЦ», «Подорожник», «Аптека доброго дня», «Аптека 9-1-1», «Бажаємо здоровʼя».

13 февраля 2025 г. президент Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в силу решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 12 февраля об обеспечении доступности лекарственных средств для украинцев.

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