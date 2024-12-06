Экс-президент Федерации бокса Продивус стал владельцем компании, покупающей Белгород-Днестровский порт. Соглашение могут расторгнуть

В компании «Топ-Оффер», 7 ноября победившей на аукционе по продаже Белгород-Днестровского морпорта , сменился бенефициарный владелец на экс-президента Федерации бокса Владимира Продивуса, говорится в материале Forbes Ukraine . Соглашение проходит дополнительную проверку и может быть отменено, сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Ключевые факты

Малоизвестная компания «Топ-Оффер», выигравшая 7 ноября аукцион по продаже Белгород-Днестровского морпорта, должна была перевести на счет ФГИУ 108 млн грн до 5 декабря.

«Средства внесли в последний момент», – сообщил пресс-секретарь ФГИУ Максим Равчак.

28 ноября в «Топ-Оффер» сменился бенефициарный владелец – вместо Евгения Богуславского им стал Владимир Продивус – бизнесмен, бывший член Партии регионов и экс-президент Федерации бокса Украины.

Теперь покупателя и происхождение средств дополнительно проверяют, говорит Равчак. По его словам, соглашение о продаже порта в итоге может быть отменено.

Крайний срок заключения договора приватизации – 12 декабря.

Контекст

Белгород-Днестровский порт расположен на западном берегу Днестровского лимана, размещается на 59 га основной территории порта (имеет выходы к девяти причалам) и более 5 га территории портопункта Бугаз (один причал) в поселке Затока.

В состав порта также входят девять судов, четыре тепловоза, 18 портальных кранов и 56 транспортных средств (часть предоставлена в аренду).

Это 13-я попытка продать порт. За это время цена лота упала на 100 млн грн. В марте 2023-го первым победителем аукциона ФГИУ за 220 млн грн стала «Укрдонинвест» бизнесмена Виталия Кропачева. Компания так и не перечислила средства, аукцион проводили еще 11 раз.

Приватизацией порта интересуются украинские компании «Нибулон» Андрея Вадатурского и «Ника-Тера» (Group DF Дмитрия Фирташа), заявляла директор порта Оксана Киктенко в начале сентября. Позже обе компании опровергли эту информацию.

Продажа Белгород-Днестровского порта может стать второй приватизацией морского порта за время независимости Украины. 17 января 2023 года Фонд госимущества продал порт Усть-Дунайск.