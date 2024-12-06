Експрезидент Федерації боксу Продивус став власником компанії, яка купує Білгород-Дністровський порт. Угоду можуть розірвати

У компанії «Топ-Оффер», яка 7 листопада перемогла на аукціоні з продажу Білгород-Дністровського морпорта , змінився бенефіціарний власник на експрезидента Федерації боксу Володимира Продивуса, йдеться в матеріалі Forbes Ukraine . Угоду додатково перевіряють та можуть скасувати, повідомили в пресслужбі ФДМУ.

Ключові факти

Маловідома компанія «Топ-Оффер», яка 7 листопада виграла аукціон з продажу Білгород-Дністровського морпорта, – мала переказати на рахунок ФДМУ 108 млн грн до 5 грудня.

«Кошти внесли в останню мить», – повідомив прессекретар ФДМУ Максим Равчак.

28 листопада в «Топ-Оффер» змінився бенефіціарний власник – замість Євгена Богуславського ним став Володимир Продивус – бізнесмен, колишній член Партії регіонів та експрезидент Федерації боксу України.

Тепер покупця та походження коштів додатково перевіряють, каже Равчак. За його словами, угоду про продаж порту в підсумку можуть скасувати.

Крайній термін підписання договору приватизації – 12 грудня.

Контекст

Білгород-Дністровський порт розташований на західному березі Дністровського лиману. Він розміщується на 59 га основної території порту (має виходи до девʼяти причалів) та понад 5 га території портопункту Бугаз (один причал) в селищі Затока.

До складу порту також входять дев’ять суден, чотири тепловози, 18 портальних кранів та 56 транспортних засобів (частину надано в оренду).

Це 13 спроба продати порт. За цей час ціна лота впала на 100 млн грн. У березні 2023-го першим переможцем аукціону ФДМУ за 220 млн грн стала «Укрдонінвест» бізнесмена Віталія Кропачова. Компанія так і не переказала кошти, тож аукціон проводили ще 11 разів.

Приватизацією порту цікавляться українські компанії «Нібулон» Андрія Вадатурського та «Ніка-Тера» (Group DF Дмитра Фірташа), заявляла директорка порту Оксана Кіктенко на початку вересня. Пізніше обидві компанії спростували цю інформацію.

Продаж Білгород-Дністровського порту може стати другою приватизацією морського порту за часи незалежності України. 17 січня 2023 року Фонд держмайна продав порт Усть-Дунайськ.