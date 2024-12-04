У кожній бригаді ЗСУ зʼявиться уповноважений із закупівель – Умєров

У рамках реформи системи закупівель у кожній бригаді Збройних сил України зʼявиться уповноважений із закупівель товарів, робіт та послуг, відповідний наказ підписав міністр оборони Рустем Умєров. Про це він написав у Facebook 4 грудня. За словами міністра, основна мета реформи – щоб армія швидко й ефективно отримувала все необхідне.

Ключові факти

Згідно з наказом запроваджується нова штатна посада у кожній бригаді Збройних сил України.

Уповноважені із закупівель відповідатимуть за планування та організацію закупівель, підготовку тендерної документації, аналіз ринку, пошук постачальників, відбір та оцінку пропозицій.

Очікується, що завдяки цьому закупівлі для підрозділів здійснюватимуться швидко, прозоро та з урахуванням реальних потреб воїнів.

«Окреме завдання – усунути конфлікт інтересів. Нова посада дозволить розмежувати бойові обов’язки військових і завдання, пов’язані із закупівлями», – пояснив міністр.

Контекст

З 1 грудня 2023 року в Україні працює нова система закупівель для Збройних сил України, розроблена за принципами НАТО. Раніше всі повноваження щодо закупівель зосереджувалися в департаменті ресурсного забезпечення Міноборони. Нова система закупівель складається з двох рівнів. На першому рівні – департамент політики закупівель Міноборони, на другому – два новостворені держпідприємства, які безпосередньо займатимуться закупівлями: «Агенція закупівель у сфері оборони» (ДП «Державний оператор тилу») та «Агенція оборонних закупівель».

У колонці для Forbes Ukraine Умєров заявив, що Міноборони цьогоріч зекономило на закупівлях понад 16 млрд грн. За його словами, у рамках боротьби з корупцією очищено систему всередині міністерства. Зокрема, спільно з правоохоронними спеціалізованими та антикорупційними органами викрито «десяток ділків, які збагачувались на армії». Більше про те, що Міноборони зробило за останні 12 місяців, читайте у колонці Рустема Умєрова.

Міністр наголошував, що відомство має намір обʼєднати всі свої функціональні агентства, включно з анонсованим агентством із закупівлі безпілотних літальних апаратів. Процес обʼєднання Агентства оборонних закупівель і Державного оператора тилу перебував на фінальній стадії.

На початку жовтня Умєров заявляв, що реформування Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ) із наближенням цих процесів до стандартів НАТО продовжується. Мали бути створені наглядові ради для обох структур.