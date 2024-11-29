Правительство направило 150 млн грн сборов в сфере интеллектуальной собственности на оружие и технику для ГУР

Кабинет министров направил 150 млн грн, полученных за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности, на закупку оружия и техники для Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО), сообщает пресс-служба Минэкономики 29 ноября.

Ключевые факты

Указанные средства были получены госпредприятием «Украинский институт интеллектуальной собственности».

Согласно решению правительства, 150 млн грн должно быть перечислено до 1 декабря 2024 года.

Учитывая потребности Сил обороны в средствах, в сентябре этого года Верховная Рада разрешила перечислить неиспользованные госпредприятием средства, поступившие на его счета в предыдущие годы, в рамках выполнения им функций Национального органа интеллектуальной собственности.

Контекст

Украинский оборонно-промышленный комплекс на втором году полномасштабного вторжения России вырос в три раза – до $3 млрд. Украинский госбюджет покрывает менее трети способностей украинских производителей – на закупку вооружения в госбюджете в этом году предусмотрено только $6 млрд из необходимых $20 млрд, рассказывал 13 апреля Александр Камышин, министр стратегических отраслей промышленности.

Украина наращивает производство и в текущем году уже изготовила первые 100 ракет, сообщил министр обороны Рустем Умеров 18 ноября. По его словам, успешно масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 «Нептун» с усовершенствованием для поражения целей на более дальних расстояниях.

В следующем году Украина произведет как минимум 30 000 дальнобойных дронов, также поставлена задача сделать 3000 крылатых ракет и ракет-дронов, заявил во время презентации Плана устойчивости президент Владимир Зеленский 19 ноября.

В сфере ОПК работает более 600 отечественных компаний, которые в общей сложности обеспечивают 300 000 рабочих мест, по данным президента. Он добавил, что Украина привлекла более 40 иностранных оборонных компаний для работы в стране.

К украинским частным производителям вооружения обратились 20 стран-членов НАТО по партнерству или поставке военной техники, говорится в опросе Технологических сил Украины. 28 ноября стало известно, что финская группа компаний Summa Defence Ltd совместно с украинскими партнерами Kort, Elf Systems, Skyassist и MPS Development строит в Финляндии завод по производству беспилотников.

В бюджете на 2025 год предусмотрено более 55 млрд грн на производство вооружения и военной техники. В частности, 54,55 млрд грн на реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса, разработку, освоение и внедрение новых технологий, наращивание имеющихся производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения. На 2024 год для сравнения было выделено чуть более 51 млрд грн.

Еще предусмотрено выделение 500 млн грн на реализацию Программы финансовой поддержки предпринимательства оборонного комплекса. На 2024 год на эту программу было выделено 263,4 млн грн.