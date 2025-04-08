Украина готова отменить пошлины на товары из США – торговый представитель

Украина готова к переговорам с Соединенными Штатами об отмене пошлин на американскую продукцию. Об этом заявил заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью «Экономической правде» .

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По его словам, объем импорта из США составляет $3–4 млрд, и пошлины на эти товары уже либо низкие, либо отсутствуют. Поэтому Украина готова полностью их обнулить. Качка отметил, что этот вопрос могут обсудить с американской администрацией при первой возможности, учитывая их подходы к расчетам.

Он подчеркнул, что Украина стремится избежать обострения отношений с США и не планирует соответствующие меры на американские тарифы. «Наш приоритет – отмена пошлин, а не эскалация», – добавил Качка, указав на важность деликатного диалога с США в других сферах.

Контекст

По данным Всемирной торговой организации, в 2023 году средневзвешенная ставка импортных пошлин в Украине составила 3,4%.

2 апреля президент США Дональд Трамп в Розовом саду Белого дома объявил о введении новых тарифов на импорт товаров в США. Он продемонстрировал таблицу с перечнем 74 стран и ЕС с указанием размера пошлин, которые начнут действовать 5 и 9 апреля. В частности, тарифы для Китая составят 34%, для ЕС – 20%, для Великобритании и Украины – по 10%. Самые высокие ставки получили Камбоджа (49%), Вьетнам (46%) и Шри-Ланка (44%).

На следующий день, 3 апреля, первая вице-премьер-министр и министр экономики Украины Юлия Свириденко прокомментировала новые американские пошлины в 10%. По ее словам, Министерство экономики видит возможности для переговоров о других условиях. В 2024 году Украина экспортировала в США товаров на $874 млн, в том числе чугуна – на $363 млн и труб – на $112 млн, тогда как импорт из США составил $3,4 млрд.