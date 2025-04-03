«Складно, але не критично». Мінекономіки спрогнозувало наслідки нових мит Трампа

Міністерство економіки України у відповідь на нові мита США у розмірі 10% повідомило, що має «шанси домовитись на інші умови». Про це написала перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Свириденко 3 квітня.

Ключові факти

«Що означають для України нові мита від США? Складно, але не критично», – заявила вона.

Міністр нагадала, що для України діятиме загальне мито на 10% і окремого вищого мита, як от у Молдови 31% чи у ЄС 20%, щодо України немає.

Україна експортувала до США у 2024 році $874 млн, з яких $363 припадало на чавун і ще $112 млн – труби. Натомість країна купила в США товарів на суму $3,4 млрд.

«Наші мита на американські товари досить низькі – на автомобілі ставка 10%, на вугілля і нафту – 0% Тому зараз в нас є шанси домовитись на інші умови — американська заява чітко говорить про таку можливість», – додала вона.

У випадку, якщо мито залишиться, воно вдарить в основному по малих виробниках, прогнозує очільниця Мінекономіки.

«Тому ми вже працюємо над тим, щоб для України були кращі умови… Україна має, що запропонувати Сполученим Штатам Америки як надійний союзник та партнер. Від справедливих мит виграють обидві наші країни», – зазначила Свириденко.

Україна експортує до США понад 600 різних категорій товарів, з них 65 видів продукції — на суму більше $1 млн, зазначила вона.

Контекст

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мит на імпорт товарів у США. Під час виступу у Рожевому саду Білого дому 2 квітня він показав таблицю зі списком із 74 країн + ЄС і розміром мит. Нові тарифи набудуть чинності 5 і 9 квітня.

США запроваджують мита на товари з Китаю у розмірі 34%, ЄС – 20%, Великої Британії – 10%, України – 10%. Найвищі мита запроваджені проти Камбоджі (49%), Вʼєтнаму (46%) і Шрі-Ланки (44%).

Ринки стикаються з наслідками торгової війни: акції впали, облігації та долар зросли. ЄС та Китай обіцяють вжити заходів у відповідь на мита президента США Дональда Трампа, Велика Британія сподівається на велику торгову угоду з Вашингтоном – детальніше про це тут.