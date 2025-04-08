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Україна готова скасувати мита на товари із США – торговий представник

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Україна готова до переговорів зі Сполученими Штатами про скасування мит на американську продукцію. Про це заявив заступник міністра економіки й торговий представник України Тарас Качка в інтерв’ю «Економічній правді».

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Деталі 

  • За його словами, обсяг імпорту із США становить $3–4 млрд, і мита на ці товари вже або низькі, або відсутні. Тому Україна готова повністю їх обнулити. Качка зазначив, що це питання можуть обговорити з американською адміністрацією за першої можливості, враховуючи їхні підходи до розрахунків.  
  • Він наголосив, що Україна прагне уникнути загострення відносин із США та не планує відповідних заходів на американські тарифи. «Наш пріоритет – скасування мит, а не ескалація», – додав Качка, вказавши на важливість делікатного діалогу із США в інших сферах.

Контекст 

За даними Світової організації торгівлі, у 2023 році середньозважена ставка імпортних мит в Україні становила 3,4%.  

2 квітня президент США Дональд Трамп у Рожевому саду Білого дому оголосив про введення нових тарифів на імпорт товарів до США. Він продемонстрував таблицю з переліком 74 країн та ЄС із зазначенням розміру мит, які почнуть діяти 5 та 9 квітня. Зокрема, тарифи для Китаю становитимуть 34%, для ЄС – 20%, для Великої Британії та України – по 10%. Найвищі ставки отримали Камбоджа (49%), В’єтнам (46%) та Шрі-Ланка (44%).  

Наступного дня, 3 квітня, перша віцепрем’єр-міністерка та міністерка економіки України Юлія Свириденко прокоментувала нові американські мита у 10%. За її словами, Міністерство економіки бачить можливості для переговорів про інші умови. У 2024 році Україна експортувала до США товарів на $874 млн, зокрема чавуну – на $363 млн і труб – на $112 млн, тоді як імпорт із США склав $3,4 млрд.

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