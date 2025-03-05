Україна і Росія готові до мирних переговорів. Трамп процитував «листа» Зеленського перед Конгресом

Дональд Трамп отримав від президента України Володимира Зеленського «важливого листа», в якому той висловив готовність негайно розпочати переговори про мир. Про це президент США повідомив напередодні у своєму зверненні до Конгресу, яке тривало близько 100 хвилин.

Деталі

Україна готова сісти за стіл переговорів, заявив Трамп. Він розповів, що 4 березня отримав «важливого листа» від президента України. За його словами, Зеленський написав, що Україна готова «якомога швидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити міцний мир». Він навів цитату з листа: «Моя команда і я готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб домогтися міцного миру… Ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність».

За словами Трампа, Зеленський подякував США за підтримку і погодився укласти договір про надра і безпеку у «будь-який зручний» час. «Я вдячний йому за цей лист. Він щойно надійшов», – сказав президент США.

Трамп повідомив, що його адміністрація отримує «сильні сигнали» про готовність до миру від Росії. «Хіба це не прекрасно? Настав час зупинити цей жах», – сказав президент.

Контекст

Під час зустрічі у Білому домі 28 лютого між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом виникла суперечка. Обговорення питання про припинення вогню швидко переросло в обмін різкими репліками. Після цього Зеленський залишив Білий дім раніше запланованого часу. Трамп заявив, що український лідер не налаштований на мир. Угоду про українські корисні копалини так і не було підписано.

Адміністрація США згодом висловила думку, що Зеленський має вибачитися за свою поведінку під час зустрічі.

У відповідь на конфлікт Трамп розпорядився зупинити всю військову допомогу Україні. Європейські лідери вважають, що такими діями Трамп тисне на Зеленського, спонукаючи його до вибачень і підписання угоди про видобуток корисних копалин.

4 березня Зеленський опублікував допис у соцмережах (очевидно, саме цей допис мав на увазі Трамп. – Forbes), в якому заявив, що Україна прагне якнайшвидше розпочати переговори для досягнення сталого миру і готова будь-якої миті та в будь-якому форматі укласти угоду про корисні копалини і безпеку.