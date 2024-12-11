Трамп хочет немедленного прекращения огня в Украине. Reuters узнало детали встречи в Париже

Президент Владимир Зеленский использовал свою первую встречу с Дональдом Трампом после выборов в США, чтобы объяснить потребность Украины в гарантиях безопасности. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров 7 декабря в Париже. Сам же избранный президент США заявил, что хочет немедленного прекращения огня.

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Агентство побеседовало с пятью людьми, информированными о встрече. Трое лидеров, разговаривавших в течение 35 минут без советников, не обсуждали конкретные детали какого-либо видения мира, но Трамп повторил, что хочет немедленного прекращения огня и переговоров для скорейшего завершения войны, сказали четверо собеседников агентства.

По словам одного из источников, Трамп вел себя доброжелательно, уважительно и открыто и, похоже, был настроен слушать.

Некоторые ключевые моменты были упомянуты во время встречи. Например, отмечалось, что мир нуждается в гарантиях, потому что одного лишь прекращения огня недостаточно, Путин может снова нарушить его, как он это делал ранее, без надлежащих гарантий», – сообщил источник в офисе украинского президента.

На вопрос, как это воспринял Трамп, собеседник сказал: «Он обдумывает все детали».

Контекст

7 декабря Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном в Париже. На следующий день Трамп сообщил, что в Украине нужно немедленно прекратить огонь и призвал Киев и Москву начать переговоры. Зеленский отреагировал на призыв Трампа относительно «немедленного прекращения огня», отметив необходимость гарантировать надежность мира.

9 декабря Трамп в интервью New York Post сказал, что Зеленский «желает заключить мир», а Путину необходимо готовиться к завершению войны, поскольку он потерял слишком много людей и «проиграл».

Команда Трампа предлагает несколько вариантов окончания войны в Украине. Один из них принадлежит будущему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу.

Вариант состоит в том, чтобы заставить Украину и РФ возобновить переговоры, используя помощь ВСУ от США как рычаг давления.

Предусматривается замораживание боевых действий на линии фронта на начальных этапах переговоров и отказ от приглашения Украины в НАТО в течение 10 лет. Больше об этом плане читайте в материале Forbes Ukraine.