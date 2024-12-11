Без допомоги США Україна зможе воювати щонайменше до середини 2025 року – Марченко

Україна має достатньо ресурсів та озброєння для війни з РФ як мінімум до середини 2025 року, навіть якщо допомога від США буде припинена. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтервʼю виданню El Pais, яке вийшло 11 грудня.

Дональд Трамп раніше обіцяв швидко покласти край війні в Україні, хоча уникав обговорення того, як він збирається це зробити. США посідають перше місце за обсягом військової допомоги, що надається Україні.