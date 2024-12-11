Без допомоги США Україна зможе воювати щонайменше до середини 2025 року – Марченко

Україна має достатньо ресурсів та озброєння для війни з РФ як мінімум до середини 2025 року, навіть якщо допомога від США буде припинена. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтервʼю виданню El Pais, яке вийшло 11 грудня.
Дональд Трамп раніше обіцяв швидко покласти край війні в Україні, хоча уникав обговорення того, як він збирається це зробити. США посідають перше місце за обсягом військової допомоги, що надається Україні.
Ключові факти
- За словами Марченка, припинення допомоги з боку США може стати «проблемою» та «викликом» для України. Він додав, щоб із цим впоратись Україні слід мати план створення необхідних умов для співпраці з новою адміністрацією президента США.
- «У природних інтересах України – побудувати довіру для співпраці. Я думаю, що це має бути пріоритетною стратегією як для України, так і для Європи», – сказав Марченко.
- Міністр додав, що для того, щоб впоратися невизначеністю Україна має «правильно використати час і мати можливість вести переговори з новою адміністрацією».
- «Я вважаю, що в нас достатньо коштів, озброєння, ракет та артилерійських снарядів, щоб протистояти бодай у першому півріччі 2025 року. Ми забезпечимо достатні бюджетні асигнування на закупівлю боєприпасів та необхідної військової техніки у 2025 році», – заявив він.
- Міністр зазначив, що наразі Україна отримує від США необхідну зброю.
- «Це означає, що принаймні протягом першої половини року і надалі ми будемо добре підготовлені до того, щоб протистояти цьому нападу. Україна має дуже розумно використати цей час для проведення необхідних переговорів із нашими ключовими союзниками у США», – пояснив він.
Контекст
Дональд Трамп виграв президентські вибори і стане 47-м президентом США. Швидке завершення війни в Україні було однією з головних передвиборних обіцянок Трампа.
7 грудня Володимир Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом та Емманюелем Макроном у Парижі. Наступного дня Трамп повідомив, що в Україні потрібно «негайно припинити вогонь» і закликав Київ і Москву почати переговори. Зеленський відреагував на заклик Трампа щодо «негайного припинення вогню», наголосивши на необхідності гарантувати надійність миру.
9 грудня Трамп в інтервʼю New York Post сказав, що Зеленський «бажає укласти мир», а Путіну необхідно готуватися до завершення війни, оскільки він втратив надто багато людей і «програв».
За даними Reuters, Зеленський використав свою першу зустріч з Трампом після виборів у США, щоб пояснити потребу України в гарантіях безпеки. Сам же обраний президент США заявив, що хоче негайного припинення вогню.
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