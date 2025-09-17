Госслужба геологии объявила конкурс на заключение соглашения о распределении продукции твердых полезных ископаемых по литиевому участку Добра в Кировоградской области, говорится в сообщении ведомства.

Подробности

Победитель конкурса на разработку месторождения получит спецразрешение на 50 лет и сможет добывать и обогащать литий (основное полезное ископаемое участка), а также ниобий, рубидий, тантал, цезий, бериллий, вольфрам и золото. Заявки принимаются до 12 декабря 2025 г.

Глава Госгеонедр Олег Гоцинец подчеркнул, что запуск международных конкурсов на СРП по «полезным ископаемым критического значения» является важным шагом для развития украинской горнодобывающей отрасли и включения страны в мировые «цепи снабжения» таких минералов. Он также отметил, что это один из показателей выполнения плана Ukraine Facility, а сама реализация конкурса может дать толчок к созданию в Украине высокотехнологичного производства.

К участию в конкурсах допускаются украинские и иностранные компании, кроме представителей стран-агрессоров или нарушающих международные стандарты по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.

Контекст

Участок Добра расположен в Новоукраинском районе Кировоградской области на площади 1706,9 га возле сел Новостанковатая и Терновое. Месторождение состоит из двух основных зон рудоносных пегматитов: Станковатской и Надежда. В рудах месторождения, кроме лития, могут присутствовать другие ценные металлы, в том числе тантал (перспективные и прогнозные запасы – 4700 тонн), ниобий (8200 тонн), рубидий (104 000 тонн), бериллий (22 000 тонн), олово (4400 тонн) и цезий (8000 тонн).

Литий – редкоземельный металл, применяемый в производстве аккумуляторов для электромобилей, смартфонов, ноутбуков, а также в химической, медицинской, аэрокосмической промышленности, ядерной энергетике и секторе возобновляемых источников энергии.

27 августа украинское правительство объявило о подготовке конкурса на привлечение инвестора для разработки месторождения Добра. Именно ее глава Офиса президента Андрей Ермак называл первым потенциальным проектом в рамках ресурсного сотрудничества Украины со США.

В марте о намерении поучаствовать в конкурсе на разработку участка Добра сообщила ирландская компания TechMet, писала Financial Times. Инвестиционным партнером TechMet в этом проекте является миллиардер Рональд Лаудер, друг президента США Дональда Трампа. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, государство ищет инвестора, который обеспечит не только добычу лития, но и развитие производства с добавленной стоимостью непосредственно в Украине.