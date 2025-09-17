Госслужба геологии объявила конкурс на заключение соглашения о распределении продукции твердых полезных ископаемых по литиевому участку Добра в Кировоградской области, говорится в сообщении ведомства.
Подробности
- Победитель конкурса на разработку месторождения получит спецразрешение на 50 лет и сможет добывать и обогащать литий (основное полезное ископаемое участка), а также ниобий, рубидий, тантал, цезий, бериллий, вольфрам и золото. Заявки принимаются до 12 декабря 2025 г.
- Глава Госгеонедр Олег Гоцинец подчеркнул, что запуск международных конкурсов на СРП по «полезным ископаемым критического значения» является важным шагом для развития украинской горнодобывающей отрасли и включения страны в мировые «цепи снабжения» таких минералов. Он также отметил, что это один из показателей выполнения плана Ukraine Facility, а сама реализация конкурса может дать толчок к созданию в Украине высокотехнологичного производства.
- К участию в конкурсах допускаются украинские и иностранные компании, кроме представителей стран-агрессоров или нарушающих международные стандарты по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.
Контекст
Участок Добра расположен в Новоукраинском районе Кировоградской области на площади 1706,9 га возле сел Новостанковатая и Терновое. Месторождение состоит из двух основных зон рудоносных пегматитов: Станковатской и Надежда. В рудах месторождения, кроме лития, могут присутствовать другие ценные металлы, в том числе тантал (перспективные и прогнозные запасы – 4700 тонн), ниобий (8200 тонн), рубидий (104 000 тонн), бериллий (22 000 тонн), олово (4400 тонн) и цезий (8000 тонн).
Литий – редкоземельный металл, применяемый в производстве аккумуляторов для электромобилей, смартфонов, ноутбуков, а также в химической, медицинской, аэрокосмической промышленности, ядерной энергетике и секторе возобновляемых источников энергии.
27 августа украинское правительство объявило о подготовке конкурса на привлечение инвестора для разработки месторождения Добра. Именно ее глава Офиса президента Андрей Ермак называл первым потенциальным проектом в рамках ресурсного сотрудничества Украины со США.
В марте о намерении поучаствовать в конкурсе на разработку участка Добра сообщила ирландская компания TechMet, писала Financial Times. Инвестиционным партнером TechMet в этом проекте является миллиардер Рональд Лаудер, друг президента США Дональда Трампа. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, государство ищет инвестора, который обеспечит не только добычу лития, но и развитие производства с добавленной стоимостью непосредственно в Украине.
