Держслужба геології оголосила конкурс на укладення угоди про розподіл продукції твердих корисних копалин щодо літієвої ділянки Добра в Кіровоградській області, йдеться в повідомленні відомства.

Деталі

Переможець конкурсу на розробку родовища отримає спецдозвіл на 50 років і зможе видобувати та збагачувати літій (основну корисну копалину ділянки), а також ніобій, рубідій, тантал, цезій, берилій, вольфрам та золото. Заявки приймаються до 12 грудня 2025 року.

Голова Держгеонадр Олег Гоцинець наголосив, що запуск міжнародних конкурсів на УРП щодо «корисних копалин критичного значення» є важливим кроком для розвитку української гірничодобувної галузі та включення країни в світові «ланцюги постачання» таких мінералів. Він також відзначив, що це один із показників виконання плану Ukraine Facility, а сама реалізація конкурсу може дати поштовх до створення в Україні «високотехнологічного виробництва».

До участі в конкурсах допускаються українські та іноземні компанії, окрім представників країн-агресорів чи тих, що порушують міжнародні стандарти з протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

Контекст

Ділянка Добра розташована в Новоукраїнському районі Кіровоградської області на площі 1706,9 га біля сіл Новостанкувата й Тернове. Родовище складається з двох основних зон рудоносних пегматитів: Станкуватської та Надія. У рудах родовища, крім літію, можуть бути присутні інші цінні метали, зокрема тантал (перспективні та прогнозні запаси – 4700 тонн), ніобій (8200 тонн), рубідій (104 000 тонн), берилій (22 000 тонн), олово (4400 тонн) та цезій (8000 тонн).

Літій – рідкісноземельний метал, що застосовується у виробництві акумуляторів для електромобілів, смартфонів, ноутбуків, а також у хімічній, медичній, аерокосмічній промисловості, ядерній енергетиці та секторі відновлювальних джерел енергії.

27 серпня український уряд оголосив про підготовку конкурсу на залучення інвестора для розробки ділянки Добра. Саме її голова Офісу президента Андрій Єрмак називав першим потенційним проєктом у межах ресурсної співпраці України зі США.

У березні про намір взяти участь у конкурсі на розробку ділянки Добра повідомила ірландська компанія TechMet, писала Financial Times. Інвестиційним партнером TechMet у цьому проєкті є мільярдер Рональд Лаудер, друг президента США Дональда Трампа. За словами премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, держава шукає інвестора, який забезпечить не лише видобуток літію, але й розвиток виробництва з доданою вартістю безпосередньо в Україні.